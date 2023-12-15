YouTube, TV'lerde reklam süresini uzatacak

Google, yakın zamanda televizyon uygulamasında reklamların sayısının azaltılacağını ancak reklamların daha da uzayacağını duyurdu.

YouTube TV uygulamasında reklam arası azaltılacak. Şu anda reklamı geçme seçeneği reklam gösteriminden 5-10 saniye sonra çıkıyor. Güncellemeyle birlikte bu süre bir dakikaya kadar çıkacak. Ancak, video boyunca çıkan reklamların sayısı önemli ölçüde azaltılacak. Yani, videolar daha az ancak daha uzun süreli reklamlarla bölünecek.

Şirketin açıklamasına göre, YouTube TV uygulamasındaki bu değişiklik izleyicilere yapılan bir anketin sonucu. Kullanıcılar, videoların reklamlarla sık sık kesilmesini istemiyor, bunun yerine reklamların izleme deneyimini etkilemeyecek şekilde dağıtılmasını istiyor.

Söz konusu uygulama, eylül ayında test edilmeye başladı.