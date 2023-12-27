YouTube'a yüklenen toplam video sayısı açıklandı

Reddit kullanıcısı ve video blog yazarı Ethan Zuckerman ile PushShift hizmetinin geliştiricisi, açıldığı günden bu yana platforma yüklenen tüm YouTube videolarını sayabildikleri bir komut dosyası geliştirdi.

Analiz, 2006 yılından bu yana YouTube'a toplam 13.325 milyar video yüklendiğini gösterdi. En fazla videonın - yaklaşık 4 milyar - 2023 yılında yüklendiği, en az videonun ise 2006 yılında yüklendiği açıklandı.

Donanımhaber'de aktarılana göre, tüm videoların yalnızca yüzde 4'ü 10 binden fazla görüntülenme elde etti. Yüzde 13'ü ise binden az görüntülenme elde edebildi. Videoların yaklaşık yüzde 5'i sıfır görüntülenmeye sahip. YouTube videolarının büyük çoğunluğunda beğeni ya da yorum da bulunmuyor. Ortalama olarak bir video 39 kez görüntüleniyor ve "Öneriler" bölümünde en az 10 bin kez oynatılmış videolar yer alıyor.

Rapor ayrıca, YouTube'daki en popüler video dilinin, yüklenen tüm kliplerin yüzde 32'sini oluşturan İngilizce olduğunu gösteriyor. İkinci sırada yüzde 10,5'lik payla Hintçe yer alıyor. İlk üçte ise yüzde 8'lik payla İspanyolca yer alıyor. Bu dilleri de sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 5,6'lık paylarla Arapça ve Rusça takip ediyor.