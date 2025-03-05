125 ülkeden 500 tekstil firması Texhibition İstanbul'da bir araya geldi

Türk tekstil sektörünün üretim kapasitesini ve tasarım gücünü ortaya koyan Texhibition İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (İTHİB) adına İTKİB Fuarcılık A.Ş tarafından, 5-7 Mart’ta düzenlenecek. Bu sezon yedinci kez tüm tekstil endüstrisini bir araya getirecek olan fuar, İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yedinci buluşmada 500’ün üzerinde firmanın katılımı ile organize edilen Texhbition İstanbul tekstil sektörünün tüm bileşenlerini aynı çatıda buluşturuyor. Dünyanın dört bir yanından sektörün en önemli alıcılarının geleceği fuarda B2B görüşmeler ve Uzak Ülkeler Alım Heyeti de düzenlenecek. Trend alanları, seminerleri ve defileleriyle muhteşem bir fuar deneyimi sunacak olan Texhibition İstanbul, toplam 5 holde, 125 ülkeden 25 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

Dokuma ve örme kumaşlardan iplik ve denime, broderiden tekstil aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip 500'den fazla firma, Texhibition İstanbul’da buluşacak.

Tekstil sektörünün buluşma noktası hâline gelen Texhibition İstanbul Fuarı, Türk tekstil sektörünün üretim gücünü de simgeliyor. Toplam 5 holde gerçekleştirilecek olan fuar, Türk tekstil sektörünün küresel başarılara imza attığı birçok ürün grubunda önemli üreticilerin alıcılarla buluşmasını sağlıyor.

Tekstil sektörünün uluslararası buluşma noktalarından biri olan Texhibition İstanbul Fuarı, bu yıl da yenilikçi ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla dikkat çekiyor. Türkiye’nin önde gelen üreticilerini bir araya getiren fuarda, farklı salonlarda sektörün en son trendleri ve çevre dostu çözümleri sergilenecek.

Örme kumaş üreticileri Salon 4’te yer alarak en yeni koleksiyonlarını ziyaretçilerle buluşturacak. Salon 5 ve 6, dokuma kumaş sektöründeki yeniliklere ev sahipliği yaparken, pamuk, keten, viskon, akrilik ve polyester gibi geniş bir ürün yelpazesi sunulacak. Dokuma kumaştan baskıya, suni deriden yüne kadar en yeni trendler bu alanlarda sergilenecek.

Bu yıl fuara eklenen yeniliklerden biri ise Salon 8’de yer alacak broderi bölümü. Türkiye’nin broderi üretimindeki kapasitesini ve kalitesini vurgulayan bu özel alan, sektördeki gücünü bir kez daha gözler önüne serecek. Aynı zamanda, iplik ve aksesuar üreticileri de bu salonda yer alarak yeni koleksiyonlarını tanıtacak. Sürdürülebilirlik vizyonuyla öne çıkan Texhibition İstanbul’da, lüks elyaflar, geri dönüştürülmüş bitkisel ve sentetik materyaller gibi çevre dostu ürünler geniş bir yer bulacak. Katılımcılar hem yenilikçi tasarımlarını sergileyecek hem de yeşil dönüşüm konusunda sektöre ilham verecek çözümler sunacak.

Avrupa’nın en büyük fuarlarından biri

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin, 2025 yılını 80 milyar doların üzerinde üretim hacmine ulaşarak kapatacağını öngördüklerini dile getiren İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “Önemli olan ülkemiz ve ihracatımız için değerli projelerle firmalarımızı değer katmak. Bunun için sürdürülebilir ihracat hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ‘Texhibition İstanbul’ fuarımız, bu yaşanan süreçte sektörümüzün en önemli motivasyon kaynağı oldu. Dünyanın birçok fuarı küçülme eğiliminde ve yüzde 30 seviyelerinde kayıplar yaşarken; Texhibition İstanbul fuarımız 500’ün üzerinde nitelikli katılımcı firması ve 20 binin üzerinde gerçekleşen ziyaretçi sayısıyla Avrupa’nın en büyük tekstil fuarı konumuna yükseldi. Türk tekstil sektörünün yüz akı Texhibition İstanbul fuarımız, uluslararası fuarlara milli katılım organizasyonlarımız ve uzak pazarlara gerçekleştireceğimiz ticaret heyetlerimiz ile tekstil sektörümüzün ihracat hedeflerini tutturmayı hedefliyoruz.” dedi.

“En prestijli platform”

Fuar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Texhibition İcra Kurulu Başkanı M. Fatih Bilici de, “Türkiye’nin tekstil endüstrisindeki gücünü ve yenilikçi vizyonunu tüm dünyaya sergileyen Texhibition İstanbul, her yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla sektörün en prestijli buluşma noktalarından biri haline geldi. Türk tekstil üreticilerinin yüksek kalite standartları, sürdürülebilir üretim anlayışı ve ileri teknolojiyle entegre inovatif çözümleri, global alıcılar tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Texhibition İstanbul sadece bir fuar olmanın ötesine geçerek, sektörün geleceğine yön veren trendlerin belirlendiği, uluslararası iş birliklerinin geliştiği ve Türkiye’nin tekstil alanındaki liderliğini pekiştirdiği bir platform olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki yıllarda da sektörümüzü küresel pazarda daha ileriye taşımak ve Türkiye’yi tekstil dünyasının merkezine yerleştirmek için bu önemli organizasyonu büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin denim gücü Blue&Black Texhibition’da sergileniyor

Texhibition İstanbul, Türkiye’nin en önemli denim üreticilerini Blue&Black Texhibition alanında buluşturuyor. Blue&Black Texhibition Trend Alanı ise her sezonda olduğu gibi bu sezonda da binlerce alıcı ve ziyaretçinin beğenisini kazanmayı hedefliyor.

Dünyanın en katma değerli ve sürdürülebilirlik odaklı denim kumaşlarını üreten Türkiye hem ulusal hem de uluslararası alanda kendini kanıtlamış markalarıyla da bu alanda küresel bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. Türkiye’nin küresel piyasalarda elde ettiği denim başarısı, güçlü tekstil alt yapısının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Denim alanındaki güçlü üretim ve tasarım kapasitesi, Türk tekstil sektörünün global arenada hak ettiği yere gelmesinde büyük rol oynuyor ve küresel pazardaki yerini daha da sağlamlaştırıyor.

Texhibition İstanbul, Türkiye’nin en önemli denim üreticilerini Blue&Black Texhibition alanında buluşturuyor. Blue&Black Texhibition Trend Alanı ise her sezonda olduğu gibi bu sezonda da binlerce alıcı ve ziyaretçinin beğenisini kazanmayı hedefliyor. Alanda gerçekleştirilecek etkinlikler ve defilelerle ziyaretçilere dolu dolu bir fuar deneyimi yaşatılması planlanıyor.

Texhibition etkinlikleri sektörün yaratıcılığı geliştiriyor

Türkiye'nin en büyük kumaş fuarı Texhibition, bu sezon da tekstil sektörünün geleceğine yön veren teknolojik, yenilikçi projelerin sergilendiği ‘Innovation Hub’, Katılımcı firmaların öne çıkan kaliteler ve kreatif temaların bütünleştiği ‘Trend Lab’; Denim kumaşlarının ikonik mavi tonlarından siyah renklere kadar geniş bir yelpazede denim dünyasındaki yeniliklerin sergileneceği ‘Blue Black Trend Alanı’ ile sektöre dair gelecek sezonu etkileyecek tema hikâyeleri ve ilham verici bir mimari konsept ile katılımcıların araştıracakları ürün grupları için değerli bir rehber oluyor.

Fuar kapsamında, sektörün önde gelen isimleri tarafından düzenlenecek seminerlerde yenilikçi üretim teknikleri, sürdürülebilir tekstil çözümleri, moda trendleri ve teknoloji entegrasyonu gibi konular ele alınacak. Alanında uzman konuşmacılar, sektördeki son gelişmeleri paylaşarak, katılımcılara değerli bilgiler sunacak. Tekstil ve moda endüstrisinin geleceğine yön vermek isteyen profesyoneller için kaçırılmayacak bu seminerler, sektörün gelişimine ışık tutacak.

‘Revalue Stock Hub’ alanı firmaların stok fazlasını ürünlerini geleceğe taşıyor

Texhibition İstanbul’un yenilikçi platformu ReValue Stock Hub, stok fazlası kumaşlara yepyeni bir ticari boyut kazandıracak. Texhibition İstanbul kapsamında ikinci kez hayata geçirilen ReValue Stock Hub, katılımcı firmalara ürünlerini Fuar boyunca fiziksel ve dijital sergileme imkânları sağlarken özel iş eşleşmeleri ve sürdürülebilirliğe katkısı ile profesyonelleri için benzersiz fırsatlar sunacak.