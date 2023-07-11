Bakan’dan ihracatçıya ek kaynak müjdesi

Maruf BUZCUGİL

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eximbank’ın sermayesinin artırılmasıyla, bir süredir finansman sıkıntısı çeken ihracatçılara 70 milyar lira ek kaynak sağlanacağını duyurdu. Bankların da yavaş yavaş kredi musluklarını açmaya başladıklarını belirten Bolat, “İhracatçılarımız kaygı duymasın, finansman imkanları açılıyor” dedi.



Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gazetecilerin ihracatçıların finansman sıkıntısından, fahiş fiyat denetimlerine, ikici el otomobil satışlarından, AB ile gümrük birliğinin güncellenme sürecine, bakanlığının görev alanına giren konulara ilişkin sorularını yanıtladı.



Eximbank’ın sermayesinin üç gün önce 6 milyar 800 milyon lira artırılarak 20 milyar 600 milyon liraya çıkarıldığını ilk kez burada açıkladığını duyuran Bolat, son sermaye artırımının ihracatçılara 70 milyar lira ilave kaynak anlamına geldiğini söyledi. Bolat başta kamu bankaları olmak üzere çoğu bankanın kredi musluklarını açmaya başladığına dikkati çekti.



Bolat, gazetecilerin ihracat gelirleriyle ilgili kısıtlamalar konusundaki sorularına verdiği yanıtta, geçen hafta TCMB ile verimli bir toplantı yaptıklarını açıklayan Bolat, Merkez Bankasının bu konu üzerinde çalıştığını duyurdu. Her ihracat şirketinin ithalat ihtiyacı bulunmadığına işaret eden Bolat, “ihracat gelirlerinin yurda getirilmesi gerekiyor.” dedi.



Bolat, “Faaliyete başlamasının üzerinden henüz 1 yıl geçmesine rağmen, 36,5 milyar TL ihracat kredisine kefalet veren ve 2023 yılı sonunda 90 milyar TL’lik krediye kefalet sağlayacak İGE-İhracat Geliştirme A.Ş. ile ihracatçılarımızın kefalet sorununu çözüyoruz.” dedi.

Fahiş fiyat denetimi



Bakan Bolat, enflasyonun olduğu ortamda fahiş fiyat artışlarına yönelenlerle yoğun bir mücadeleye girdiklerini söyledi. Bolat, “Bugüne kadar gıda perakendeciliği ve otomotiv sektörlerinde 53 bin işletme ve 304 bin ürün denetledik. Fahiş fiyat artışı ya da stokçuluk yapan 1.920 işletmeye toplam 198,2 milyon TL ceza uyguladık. Ayrıca Bakanlığımız ile ilgili Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturmalar sonucunda 6,22 milyar TL. idari para cezası kesilerek, tüketici refahına 113,6 milyar TL. katkı sağlanmıştır.” dedi.



Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) görüşme gündeminde bulunan E-Ticaret kanunu ile ilgili de bilgi veren Bolat, geçen hafta AYM’ye kanun konusundaki görüşlerini anlattıklarını duyurdu. CHP’nin AYM’ye taşıdığı E-Ticaret düzenlemesinin mahkemece yakın zamanda ele alınması bekleniyor.

Ticaret Bakanı Bolat, “E-ticaret kanunu ile haksız rekabet ve tekelleşmenin önüne geçerek rekabetçi bir piyasa oluşturacağız. Ticaretteki paydaşlarımızla birlikte yapacağımız çalışmalarla inşallah kayıt dışılığı sonlandıracağız. Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara karşı, ve haksız ticari uygulamalara karşı denetim ve cezalar, bunun yanında Rekabet Kurumumuzla birlikte açılan soruşturmalar ve uygulanan cezalar yoluyla tüketicilerimizi etkin bir şekilde koruyoruz.” Dedi

Bakan tebdil-i kıyafet 2. el oto denetiminde…



İkinci el oto piyasasında yaşanan anormal fiyat artışlarına değinen bakan Bolat bu piyasada tebdil-i kıyafet denetime çıkarak yaşanan olumsuzluklara bizzat şahit olduğunu anlattı. Bolat, “İkinci el satışa tüketiciyi zorlamak, aksesuar zorla alımına zorlamak ya da araç yok, ama ekstra şu kadar verirseniz bir şeyler yaparız gibi uygulamaları gözlemledik. Bu minvalde biliyorsunuz bir sene önce Bakanlığımız bir karar almıştı, ikinci el satış için 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması getirilmişti. Bu düzenleme yetkili kurumlar için getirilmişti. 1 Ocak’ta 6 ay süreli uzatıldı bu kısıtlama, şimdi 1 Temmuz 2023 itibarıyla hem yetkili satıcılar, hem bireysel satıcılar için bu düzenlemeyi getirdik.” dedi.

AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi orta vadede çözülür



AB ile ilişkilerin yumuşamaya başladığını belirten Bolat, gümrük birliğinin güncellenmesi konusunun orta vadede çözülebileceğini söyledi. Bolat: “Gerginliğin ortadan kalktığı ortamda AB ile ilişkilerde proaktif bir tutum izleyeceğiz.” Dedi. Bakan Bolat AB ile ilişkilerde yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı:

“Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde siyasi anlamda bu yumuşama ve gerilim azaltma süresinin önümüzdeki süreçte orta vadede Türkiye-AB Gümrük Birliğini güncelleme müzakerelerinin hızla başlatılıp Bakanları Kurulumuz uygun gördüğü takdirde bir sonuca varması talebimiz var. En son Avrupa Birliğinin 10 gün önce ki liderler zirvesinde liderler Avrupa Birliği Komisyonuna görev verdiler. Türkiye’yle Avrupa Birliği ilişkileri konusunda bize bir değerlendirme raporu hazırlayın diye. Bu da önemli bir gelişme yakında o rapor çıkar, AB liderleri bunu değerlendirecektir.”

Ticaret Bakanlığı’nın 2028 Yılı hedefleri

• Mal ihracatı 400 milyar dolara, hizmetler ihracatı 200 milyar dolara çıkacak.

• Türkiye’nin küresel mal ihracatından aldığı pay % 1,2’ye, küresel hizmet ihracatından aldığı payı % 1,5’a yükselecek.

• Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımızın payını % 50’ye çıkacak.

• KOBİ’lerin ihracattaki payını % 40’a çıkacak.

• E-ihracatın toplam ihracattaki payı % 10’a çıkacak.

• 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayısı 40’a, 5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayısı 15’e, 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayımızı 10’a yükselecek.

• AB ile yakın ve orta vadede “gümrük birliğinin güncellenmesi” görüşmelerine başlanacak.

• İhracatta islam ülkelerinin payı % 26’dan % 30’a çıkacak.

• Serbest bölge sayısı 25’e çıkacak ve bölgelerin yüksek teknolojili ürün ihracatı artacak.

• Gümrükleri yenileme ve gümrük idarelerini etkin işletme, kaçak ve yasa-dışı malların giriş-çıkışlarına karşı denetim faaliyetleri hızlanacak.

• Üretici, sanayici, çiftçi ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı daha etkin bir şekilde korunacak.

• E-ticaret sektöründe haksız rekabet ve tekelleşmenin önüne geçileerek rekabetçi bir piyasa oluşturulacak.

• Gıda perakendeciliği ve otomotiv sektörü denetimlerinde etkinliğin artırılması için özel ekipler oluşturacak, sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılık sonlandırılacak.