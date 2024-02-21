Ev tekstili sektörü HOMETEX Fuarı’na hazırlanıyor

EKONOMİ (BURSA) - Ev tekstili sektörünün önemli fuarlarından HOMETEX, bu yıl 21-25 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenecek olan fuar için firmalar hazırlıklara başladı. TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, bir otel salonunda başlayan HOMETEX’in sektöre yön veren dünya markası bir yapıya kavuştuğunu vurguladı. Bayram, “Bu yıl fuarı 11 holde düzenliyoruz. Fuar alanının büyümesi için gerekli çalışmaları da yapıyoruz. HOMETEX, sektörümüzün dış ticaret hacmine katkı sağlamaya devam edecek” dedi. TETSİAD olarak dijital bir platform oluşturduklarını anlatan Bayram, “Bu uygulama ev tekstil sektörü için oldukça önemli. Ev tekstili firmalarımız mutlaka bu platformun avantajlarından faydalanmalı” diye konuştu. TETSİAD’ın İstanbul, Bursa ve Denizli başta olmak üzere 30 ilde 1.300’den fazla üyesi bulunuyor. 200’e yakın ülkeye yıllık 3 milyar doların üzerinde ihracat yapan Türk ev tekstili sektörünün ihracat kilogram değeri 8 doların üzerinde.

“HOMETEX Fuarı sektörü dünyaya açıyor”

HOMETEX Fuarı’nın Türk ev tekstili sektörünün dünyada söz sahibi olması adına ciddi bir katkı sunduğunu belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Bu fuarın kalitesini artırarak devam etmek zorundayız. Bir fuarın en önemli zenginliği ziyaretçi profilidir. Bu profilin zenginleştirilmesi, fuarın başarısı adına en önemli çıktıdır. Bu noktada ihracatçı birliklerimizle birlikte herkes bu fuara odaklandı. Fuar kapsamında alım heyetleri düzenliyoruz, yurt dışındaki networkümüzü fuarın gelişimi için seferber ettik. Mayıs ayındaki fuar sektörümüz adına ciddi mesajlar verecek ve yol gösterecek” dedi. İç piyasaya çalışan sektör temsilcilerinin bu dönemde dış ticarete ağırlık vermesi gerektiğine işaret eden Burkay, “Her sektöre yönelik yurt dışı programları düzenliyoruz. Fakat bu iş gezileri yapıldıktan sonra istikrarlı bir şekilde o pazarlarda var olunması gerekiyor. Dış ticarete odaklanmalıyız. Bugün Türkiye ekonomisinin yüzde 24’ü dış ticaretten geliyor. En büyük önceliğimiz KOBİ’lerin dünyaya açılmasını sağlamak” değerlendirmesini yaptı.