Ev tekstili sektöründen Almanya’da gövde gösterisi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye, ev tekstili sektöründe dünyanın en prestijli organizasyonu olan ve 60’a yakın ülkeden 2 bin 400 firmanın katıldığı Heimtextil Fuarı’na damga vurdu. Fuara 116’sı Bursa’dan olmak üzere Türkiye’den toplam 315 firma katıldı.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ev tekstili sektörünün ürettiği katma değerle ihracatta önemli bir yere sahip olduğu söyledi. İhracat birim fiyatı 8 doları aşan ev tekstilinin 2023 yılında 5 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu anımsatan Burkay, BTSO olarak bu kapsamda sektörün önünü açan faaliyetler yaptıklarını kaydetti.

Firmaların kalitesi, tasarımı ve son dönemde akıllı tekstil uygulamaları ile küresel rekabette ön plana çıktığını belirten Başkan Burkay,

“Bursa, ev tekstilinde çok önemli bir tecrübeye ve ihracat potansiyeline sahip. Ancak günümüz rekabet koşullarında kaliteli üretim yapmak tek başına yeterli değil. Ürettiğinizi pazarlamanız, geniş kitlelere ulaştırmanız gerekiyor. Bu noktada fuarcılık çalışmalarını çok önemsiyoruz.

Ev tekstili sektörünün marka fuarı olan Heimtextil’de Bursa ve Türkiye olarak en güçlü katılımcılar arasında yer alıyoruz. Bu aynı zamanda pandemi sonrası firmalarımızın artan ihracat iştahının da önemli bir göstergesi. BTSO olarak, TETSİAD iş birliğinde düzenlediğimiz Hometex Ev Tekstili Fuarı başta olmak üzere sektörümüzün gelişimine katkı verecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Hometex Fuarı’nda da çok güçlüyüz”

Firmaların fuara çok iyi hazırlandığını belirten UTİB ve TETSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Oçak, “Fuar çok iyi başladı. Herkes fuarı özlemiş. Türkiye ev tekstilinde çok güçlü bir ülke. Dünyanın her yerine ihracat yapar durumdayız. İhracatımız çok güçlü bir yükseliş ivmesinde. Bu fuarın da bu ivmeyi hızlandıracağına inanıyoruz. Bu sene ayrıca Hometex Fuarı’nda da çok güçlüyüz. Dünyada sektör liderliğine oynadığımızı Hometex’te bir kez daha göstermiş olacağız” dedi.

BTSO 30. Meslek Komitesi Başkanı Burak Anıl, iki yıllık bir aradan sonra yeniden Heimtextil Fuarı heyecanı yaşadıklarını söyledi. Fuardaki görüşmeleri ihracata dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydeden Anıl, “Şu anda Avrupa pazarında bir yavaşlama söz konusu. Ancak zamanla toparlanacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’den daha şanslı bir ülke yok”

Pandemi ile birlikte dünyanın algısı değiştiğini belirten Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün, “Çevre ve sürdürülebilirlik artık ön planda. Geri dönüştürülmüş kumaşlarla birlikte güç tutuşur yanmaz kumaşlar, blackout ışık geçirmeyen kumaşlar, ses geçirmeyen kumaşlar da önem kazanıyor.

Artık perde sadece dekoratif olarak değil bu gibi özellikleri ile ilgi topluyor. Gelen müşteriler de ilk olarak yenilikleri merak ediyor. Dizayn ve renk değil teknoloji olarak kumaşa ne kattığınızı soruyorlar. Firma olarak bizim yeniliklerimiz de müşterilerden büyük ilgi görüyor. Teknolojik üstünlüğümüzü, insan kaynağımızı da hesaba katarsak önümüzdeki süreçte Türkiye’den daha şanslı bir ülke yok” diye konuştu.