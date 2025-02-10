Geleceğin modelistleri UHKİB ile yetişiyor

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının artırılması ve kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla yapılan program; sektörde her geçen gün artan nitelikli ve vasıflı ara eleman ihtiyacını karşılamak, bölgemizde, moda tasarım alanında kalıp ve model geliştirme konularında uluslararası standartlarda nitelikli eleman yetiştirmek ve ilgili paydaşlar arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla başlatılmıştı. Program kapsamında UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir ve UİB Genel Sekreterliği temsilcileri Bursa Uludağ Üniversitesi Orhaneli Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti. İşbirlikleri, kariyer planlama ve sektör talepleri konusunda fikir alış verişinde bulunulan ziyarette UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir'e teşekkür plaketi verildi.

Öğrenciler İMA’yı yakından tanıma fırsatı buldu

Program kapsamında UHKİB, İstanbul Moda Akademisi (İMA) ve Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO ortaklığında 2022 yılından bu yana devam eden Moda Tasarımında Kalıp ve Model Geliştirme Sertifika Programı'nda eğitim gören öğrenciler, İstanbul Moda Akademisi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrencilere, Kalıp ve Dikiş Eğitimleri Program Lideri ve İMA Okul Müdürü Burcu Yıldırım Göral tarafından İstanbul Moda Akademisi’nin yapısı, programları, eğitim modeli ve özellikle öğrencilerin aldıkları eğitimlerin detayları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Sunum sırasında, Eğitim ve İş Geliştirme Yöneticisi Melis Karapança Örün de konuk olarak katılarak öğrencilerle tanıştı ve moda tasarımı alanındaki deneyimlerini paylaşarak ilham verdi. Ayrıca, dijital tasarımlardan sorumlu eğitmen Fatih Kurt, dijital dönüşüm merkezi hakkında bir sunum yaptı ve İMA’da verilen dijital tasarım eğitimlerinin içeriğini öğrencilere aktardı. İMA ziyaretinin ardından, öğrenciler Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan “Pablo Picasso - Resimden Seramiğe Bir Serüven” ve “Warhol'un Dünyası - Pop Art'ın İkonu” sergilerini gezdi. Ziyaret, aynı zamanda Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi'ni de kapsayarak sona erdi.

Geleceğe yön veren atölye çalışmaları

Program kapsamında "Tasarım Araştırma/Koleksiyon Oluşturma" dersiyle bağlantılı olarak Moda Tasarımı ve Danışmanlığı firma sahibi. Moda Tasarımcısı Türkü Hazel Köylü mentörlüğünde "Moodboard Oluşturma Atölyesi" düzenlendi. Etkinlikte tasarım sürecine başlamadan önce belirlenen temaya dayalı olarak tasarım araştırmasının nasıl yapılacağı anlatıldı. Tasarımcıların, araştırma aşamasında hangi web siteleri ve kurumlar aracılığıyla bilgi topladıkları hakkında bilgi verildi. Sunumun ardından, tasarım havuzundan eleme yöntemlerinin nasıl işlediği ve koleksiyon oluşturma sürecinde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar üzerinde duruldu.

UHKİB, İMA ve Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO ortaklığında 2022 yılından beri devam eden Moda Tasarımında Kalıp ve Model Geliştirme Sertifika dönem sonu değerlendirmesi İstanbul Moda Akademisi Okul Müdürü ve Kalıp ve Dikiş Eğitimleri Program Lideri Burcu Yıldırım ile Eğitim ve İş Geliştirme Yöneticisi Melis Karapança Örün’ün katılımıyla gerçekleşti.

Program kapsamında eğitim gören öğrencilerin dönem sonu dosyaları titizlikle incelenerek, başarıları ve gelişim alanları değerlendirildi. Bir sonraki dönemin eğitim süreçleri için kapsamlı bir planlama yapılarak, bu değerlendirmeler çerçevesinde elde edilen sonuçlar projede görev alan eğitmenlere detaylı bir şekilde aktarılarak, süreçle ilgili geri bildirimleri alındı.

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, gençlerin sektöre yapacağı katkıları desteklemek ve onlara yol göstermek amacıyla bu programı düzenlediklerini söyledi. Programların devam edeceğini belirten Nüvit Gündemir, kalıp eğitiminin yanı sıra 3 boyutlu kalıp ve tasarım programı Clo3D eğitiminin de verilmesiyle sektörün teknolojik altyapıya sahip nitelikli eleman ihtiyacının karşılanacağını vurgulayarak, programların devam edeceğini söyledi.