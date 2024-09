Kuş Tekstil, ihracatta Balkan ülkelerine odaklandı

Takip Et

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Kuş Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kuş, pandemi döneminde Balkan ülkeleriyle başlayan ticari ilişkilerin pandemi sonrasında da artarak devam ettiğini söyledi. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün önemli üreticileri arasında yer aldıklarını ve üretimin yüzde 80’ini 80’e yakın ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Kuş, “Balkanlar bizim için Anadolu şehirlerinden biri gibi oldu. Tarihi köklerimiz bir ve kolay iletişim kurabiliyoruz. Pandemi döneminde konteyner fiyatları çok yükselince ana tedarikçi olarak biz öne çıktık. Balkanlarda mağaza sayısı çok olan zincir gruplar ile çalışmaya başladık. Bu süreç halen devam ediyor. Balkan ülkelerine ihracatımız her geçen gün artıyor” dedi.

Öte yandan Kuzey Afrika’da da etkinliklerini artırdıklarına işaret eden İsmail Kuş, yakın coğrafyalardan Ukrayna’ya da savaşa rağmen ürün gönderdiklerini aktardı. Bursa’da bebe ve çocuk konfeksiyoncularının kümelendiği Vişne Caddesi’nde 1970 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Kuş, Pazar geliştirme çalışmaları kapsamında gerek yurt içi gerekse yurt dışı fuarlara etkin katılım sağladıklarını kaydetti.

Kendi bünyelerindeki tasarım merkeziyle her yıl çok sayıda koleksiyon hazırladıklarını dile getiren İsmail Kuş, halihazırda kış sezonu satışlarını devam ettirirken 2025 yılı yaz sezonu kreasyonlarının tasarım ve üretimlerine de başladıklarını anlattı. Bursa’nın yanı sıra Şanlıurfa’da da üretim yaptıklarını belirten Kuş, her iki tesiste toplam çalışan sayısının 100 kişiye ulaştığını aktardı. İsmail Kuş, iş hacminde her yıl büyüme kaydettiklerinin altını çizdi.