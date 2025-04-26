Hazır giyimde kan kaybını durdurmak için 4 öneri

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Türkiye’nin uluslararası alanda en önemli sivil toplum organizasyonlarından biri olan ve Marmara Grubu Vakfı (MGV) tarafından 1998 yılından bu yana düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin 28’incisi bu yıl 7-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) iş birliğinde düzenlenecek zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve 50’ye yakın ülkeden 300’ü aşkın siyasetçi, diplomat, akademisyen, inanç önderi ve iş insanı katılacak. “Yaşanabilir bir dünya için diyalog” temasıyla düzenlenen zirvede MGV’nin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus “Marmara Grubu Vakfı 40. Yıl Ödülleri” verilecek. Ödül alacak isimler arasında Prof. Dr. Aziz Sancar da yer alacak. Sancar, Haydar Aliyev adına verilecek Türk Dünyası Ödülü’ne de layık görüldü.

“Avrupa’dan bile pahalıyız”

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, etkinliğin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada insanlık için fırsatların ve tehditlerin bütün boyutlarıyla ele alındığı Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin iş insanları arasında yeni iş birliklerinin gelişmesine de katkı sunduğunu söyledi. İHKİB olarak uzun yıllardır zirveye destek verdiklerini hatırlatan Paşahan, “Biz bu organizasyonu aynı zamanda moda endüstrimizin gücünü dünyaya tanıtan bir platform olarak görüyoruz. Moda endüstrimiz katma değerli üretimi, istihdamı ve ihracatı ile Türkiye ekonomisi için stratejik önem taşıyor. Küresel hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 3,5’ini gerçekleştiriyoruz. Dünyanın altıncı, Avrupa Birliği’nin (AB) üçüncü büyük tedarikçisiyiz. Güçlü bir üretim altyapımız ve bilgi birikimimiz var. Ancak girdi maliyetleri ile kur arasındaki denge bozulduğu için moda endüstrimiz rekabetçiliğini büyük ölçüde kaybetti. Üretim maliyetlerimiz dolar bazında Vietnam, Bangladeş ve Hindistan gibi ülkelere göre yüzde 50- 60 daha pahalı. Asya bir tarafa Avrupa’daki birçok ülkeden bile pahalıyız” dedi.

“İthalat 4 milyar $’a dayandı”

2022’de 21,2 milyar dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının, 2024’te 17,9 milyar dolara düştüğünü ve bu yılın ilk çeyreğinde de kaybın devam ettiğine dikkat çeken Paşahan, şöyle konuştu: “Hazır giyim ihracatı düşerken ithalat geçen yıl 4 milyar dolar sınırına dayandı. Bu durum hem üretime hem de istihdama olumsuz yansıyor. İrili ufaklı yüzlerce üretim tesisi kapandı ya da kapasitesini küçülttü. Bazı firmalar üretimlerini yurt dışına kaydırdı. 2022 sonunda 738 bini aşan istihdamımız, Ocak 2025’te 564 binin altına geriledi.”

İhracatta ibreyi yeniden yukarı döndürmek için dört maddelik çözüm formülünü açıklayan Paşahan, bunları, “Girdi maliyetleriyle kur arasında denge yeniden sağlanmalı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının İstihdam Koruma Destek Programı’ndan ayrım gözetilmeksizin tüm firmalarımız yararlandırılmalı. Hazır giyimin de aralarında bulunduğu bazı sektörlerde uygulanan 5 puanlık prim indirimi, iki yıl boyunca 10 puana çıkarılmalı. Emek yoğun sektörler için iki yıl ödemesiz, yüzde 20’nin altında faizle kredi imkânı sağlanmalı. Bu dört konuda sektörün desteklenmesi halinde ihracatımızı hızla toparlayabiliriz” diye sıraladı.

■ 4 ülkeden zirveye “İmamoğlu” resti

MGV Genel Başkanı Akkan Suver de zirvenin diyaloğa açık olduğunu ve uluslararası düzeyde düzenlenen en büyük 3 zirveden biri olduğunu vurguladı. Suver, Davos gibi ücrete tabii olmayan zirveye şu ana kadar 44 ülkenin katılım bildirdiğini aktardı. Bu sayının artmasını beklediklerini kaydeden Suver, şu bilgileri paylaştı: “Katılacak ülkeler arasında Çin ve Tayvan’ın yanı sıra Rusya ve Ukrayna da var. Avrasya Ekonomi Zirvesi, özgür ve entelektüel bir platform. Ancak bu yıl üç ülke İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve sonrasındaki gelişmeleri gerekçe göstererek zirveye katılmayacak. Avusturya, İtalya, Almanya ve Fransa bu şartlar devam ettiği sürece toplantılara katılmaya gerek görmediklerini bildirdiler.”