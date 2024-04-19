UHKİB Başkanı Gündemir: Türkiye artık ucuz bir ülke olmayacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin birlikte düzenlediği '2023 İpek Böceği İhracat Ödülleri' Töreni, Bursa Ticaret Sanayi Odası’nın (BTSO) Bursa Business School Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde düzenlendi. Törende bronz, gümüş, altın ve platin kategorilerinde tekstil sektöründen 53, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen 61 olmak üzere toplamda 114 firmaya ödül verildi. Tekstil sektöründeki başarılı çalışmalarından dolayı 97 firmaya da ‘İhracata Katkı Sertifikası’ verdi. Törene, birliklerin yönetim kurulu başkanları, üyeleri ve firma temsilcileri ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey katıldı.

Törende konuşan UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir, geçen yılı yüzde 13 kayıpla 954 milyon dolarlık ihracat ile kapattıklarını hatırlattı. Gündemir, bu yılın ilk 3 ayında ise yüzde 12 azalışla 239 milyon dolar ihracat yapıldığını belirtti. Ana Pazar olan Avrupa’da ekonominin artık yönünü değiştirme sürecinde olduğuna işaret eden Nüvit Gündemir, “Bu noktadan sonra bir iyileştirme sürecine gireceğimizi düşünüyorum. Siparişlerimiz artsa bile Türkiye artık ucuz bir ülke olmayacak. Bunun farkında olmamız lazım. Öncelikle döviz kurlarında ve enflasyonda iyileşme olması gerekli. Bu iyileşmelerden sonra mevcut durumu korumak için çaba göstermeliyiz. Ama ilerlemeye devam etmek istiyorsak bu oyunu başka alanlara taşımamız lazım” dedi.

Rekabet için: Tasarım, hız ve esneklik

Sektörün pazardaki değişimi iyi okuması gerektiğine dikkati çeken Nüvit Gündemir, farklı ürün ve üretim metotlarına odaklanmak gerektiğini, Uzakdoğu ile güçlü ve sürdürülebilir şekilde rekabet etmek için özellikle tasarım, hız ve esneklik konularına ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetti. Gündemir, “Daha fazla yaratıcı ürünler yapmalıyız. Ar-Ge’ye odaklanmalıyız. Daha hızlı servis sunabilmeliyiz. Hızlı üretim yapmalıyız. Akıllı sistemler kullanmalıyız. Pandemi sonrası değişen yaşam tarzlarına uygun ürünler yapmaya gayret göstermeliyiz. Şu anda büyük şirketler haftada 10 bin civarı yeni ürün piyasaya sürüyorlar. Genişleyen ticaret anlaşmaları, yeni nesil hazır giyim ürünleri, yakın bölgeden tedarik, tedarik zincirinin dijitalleşmesi gibi konuları takip etmek durumundayız” diye konuştu. Gündemir, firmaların karbon nötr hedefleri doğrultusunda yol haritası çıkarması gerektiğini, ayrıştırma ve geri dönüşüm operasyonlarının kaynak ve rekabet gücünü artıracağını belirtti.

“Tren kaçmadan gerekli donanımı edinin”

Törende konuşan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin de dünya ihracatındaki payı 3,4 olan Türk tekstil sektörünün dünyanın en büyük altıncı tekstil ihracatçısı olduğunu, hedeflerinin dünyanın en büyük ilk üç ihracatçı ülkesi arasında girmek olduğunu vurguladı. Bunun için de ihracatta katma değere odaklanılması gerektiğine işaret eden Engin, UTİB olarak 2023 yılını 1.2 milyar dolar ihracat ile kapattıklarını hatırlattı. Yılın ilk üç ayında ise 337 milyon dolar ihracat yapıldığını anlatan Pınar Taşdelen Engin, “AB Yeşil Mutabakatı, sürdürülebilirlik, yeşil enerji gibi konularda daha hızlı hareket etmek zorundayız. Sizlere tren kaçmadan gerekli donanımı edinmenizi tavsiye ediyorum” değerlendirmesini yaptı.