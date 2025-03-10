Tat Şirketler Grubu YK Başkanı Selim Memiş hayata gözlerini yumdu

MEHMET NABİ BATUK / GAZİANTEP

Gaziantep'in duayen sanayicilerinden biri olan ve 3 yıldır kanser hastalığı ile mücadele eden Selim Memiş, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi cumartesi günü Şireci Camii’nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'a defnedildi. 1970’li yıllarda Muş’tan Gaziantep’e yerleşen Selim Memiş, pek çok ekonomi kuruluşunun yönetiminde yer alarak kentin sanayileşme sürecinde de aktif rol alan iş insanları arasında yer alıyordu. Ömrünün son dönemlerinde şirket yönetimini oğulları ile birlikte yürüten Memiş, şirketlerin kurumsallaşmasında önemli bir rol üstlenmiş ve markalaşma sürecine başlamıştı. Bu süreçte Tat Kimya, Tat Tekstil yatırımlarının ardından markalı üretime geçen firma, kozmetik sektöründeki markaları DP, halı sektöründeki markaları Baroque ve kumaş sektöründeki markaları WNetwork ile hem yurt için de hem de yurt dışı pazarlarda önemli bir çıkış yakalamıştı. Selim Memiş evli ve 4 çocuk babasıydı.