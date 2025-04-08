Tekstilde geleceğin üretim yöntemleri Bursa’da konuşulacak

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye ekonomisi ve istihdamında öncü sektörlerden biri olan tekstil ve hazır giyim endüstrisi, sürdürülebilir üretim yöntemleriyle geleceğe yön vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası (TMO) Bursa Şubesi, 11 Nisan’da Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi’nde (BAOB) “Geleceğin Üretim Yöntemleri” ana temasıyla “Tekstilde Sürdürülebilirlik Sempozyumu” gerçekleştirecek. TMMOB TMO Bursa Şube Başkanı Dr. Uğur Onur Çinko, sektörün sürdürülebilirliğe yönelik adımlarında akademi ve endüstri iş birliğinin kritik önem taşıdığını vurgulayarak, “Tekstil sektörümüzün dünya markası olma yolunda, çevresel etkileri azaltan ve kaynak verimliliğini artıran yenilikçi yaklaşımları tartışmak üzere bu sempozyumu düzenliyoruz. Amacımız, sektörümüzün geleceğine yön verecek çözümleri birlikte ele almaktır” dedi.

Sempozyumda; karbon ve su ayak izi, dijital ürün pasaportu, yaşam döngüsü analizi (LCA), atık yönetimi, enerji ve su verimliliği, temiz üretim yöntemleri gibi güncel konuların yanı sıra sürdürülebilirlikte dijital uygulamalar masaya yatırılacak. Akademisyenler, mühendisler ve sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte, bilimsel ve endüstriyel çözüm önerileri paylaşılacak. Sürdürülebilir bir tekstil endüstrisine katkı sunmayı hedefleyen sempozyuma, ilgili tüm paydaşların katılımı bekleniyor.