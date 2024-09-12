TİGSAD Başkanı Eşref Geyik: Rekabet gücümüzü korumak için yeni stratejilere ihtiyacımız var

Deniz BİLGEN

Türkiye İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Geyik, sektörün sorunlarını ve son yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Türk iç giyim sektörü olarak, 70 ülkeye, yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını kaydeden Eşref Geyik, Çin’le olan rekabette öne geçmek için yeni projeler geliştirdiklerini söyledi.

Türkiye’de faaliyet gösteren 1.000’in üzerinde üreticiden 430’unun derneklerine üye olduğu bilgisini veren Başkan Geyik, küresel iç giyim pazarında büyük bir değişim yaşanırken rekabette geriye düşmek istemediklerini söyledi. Başkan Geyik yaptığı açıklamada, “Küresel sektörde Çin’in yanında, yeni rakipler; büyük üreticiler olarak pazara giriyor. Mısır, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Vietnam öne çıkan ülkeler. Yerli üreticiler olarak dış pazarlarda başarımızı devam ettirmek için sorunlarımıza çözüm istiyoruz” diye konuştu. Rekabette kazandıkları başarının devam etmesi için herkese önemli sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Geyik, “Ekonomide yeni dengelerin oluşturularak, üretim, ihracat, finans alanlarında istikrar sağlanması için hepimize görev düşüyor. Bu çerçevede Ticaret Bakanlığımızın, sanayicilerimize yönelik destekleri memnuniyet verici” dedi.

“Rekabet daha da kızışacak”

Dernek olarak geliştirdikleri projelerle dünya piyasasında Çin’in egemenliğini kırdıkları bilgisini veren Başkan Geyik, “İç giyim piyasasında geliştirdiğimiz stratejilerle Türkiye, dünya piyasasında adından söz ettiriyor. Farklı modeller, tasarımlarla Türkiye bir marka haline geldi. Ama şimdi rekabet daha da kızışacak. Küresel piyasada yeni aktörler oluşuyor. Çin’le olan rekabetimizde sadece polyesterde yüzde 70, pamukta yüzde 30 fark var. Girdilerimizin yüksek oluşu, enflasyonun altında kalan kur nedeniyle dünya ile rekabet alanımız daralıyor. Karşımıza yeni rakipler çıkıyor, rekabet zorlaşıyor. Yeni bir anlayışla, farklı stratejiler geliştirmek gerekiyor” açıklamasını yaptı.

“Türkiye, Azerbaycan piyasasını Çin’e kaptırıyor”

Kardeş ülke Azerbaycan’la tek millet iki devlet olduklarını söyleyen Başkan Geyik, sistemsel bir sorun nedeniyle Çin’in Azerbaycan piyasasını hızla ele geçirdiğini belirterek, “Çin, ürettiği ürünleri Azerbaycan piyasasına kg fiyatı 3 dolara ihraç ederken, biz Türk üreticiler 7 dolara gönderiyoruz. Bu durumu Ticaret Bakanlığımıza ilettik, ilgileneceklerini bildirdiler. İlgileri için teşekkür ediyoruz. Şu anda gönderdiğimiz ürün miktarı yüzde 90 azaldı. Azerbaycan pazarında Çin’le eşit şartlarda rekabet etmek için devlet nezdinde gerekli görüşmelerin gerçekleşmesini talep ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“İhracatçı sayılmıyoruz”

Sektördeki üreticilerin küresel piyasaya ürün gönderdikleri halde ihracatçı sayılmadığı bilgisini veren Türkiye İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Geyik şunları söyledi, “Amacımız Türkiye’ye hizmet etmek. Biz üretici firmalar olarak dünya piyasasına yüzde 80’e yakın ürün ihraç ediyoruz. Dış ticaret firmaları ve kargocular ile çalışmak zorundayız. Bu firmalar çok güzel hizmet veriyorlar. Firmalarımızın deposundan ürünleri alıp, müşterinin deposuna teslim ediyorlar. Biz de daha fazla ihracat yapabilmek için daha çok ülke gezip yeni müşteriler edinerek, yurtdışına daha fazla ürün ihraç etmek, sektörümüzün piyasasını canlandırmak istiyoruz. Bu nedenle yeşil pasaport verilecek meslek grupları arasında yer almak istiyoruz. Bu doğrultuda yeşil pasaport çalışılması yapılmasını talep ediyoruz. Böylece bürokrasiye takılmadan daha fazla ticaret yapabilir, ihracatı artırarak ülkemize daha fazla döviz kazandırabiliriz.”