Gecelik oda fiyatı 1000 doların üzerinde olan oteller çoğaldı

Dünyada artan enflasyonun yeniden gerileme seyrinde olmasına karşın yükselen fiyatların seviyeleri dikkat çekici olmaya devam ediyor. Hizmet fiyatlarındaki yapışkanlık Türkiye’de de olmak üzere birçok ülkede kalıcı hale geldiği görülüyor.

ABD’de dışarıda yeme-içme fiyatları pandemi öncesine göre yüzde 30 yukarıda olurken, Wall Street Journal haberine göre, geceliği 1.000 dolarlık otel odalarında da artış var.

“Zengin gezginler göz kamaştırıcı fiyatlar ödemekten memnun oldukça, pahalı otel odalarının sayısı arttı” denilen haberde, ABD’de ortalama oda fiyatı 1.000 doların üzerinde olan otel sayısı pandemi öncesi 2019 yılında 22 seviyesindeyken, günümüzde bu sayının 80 olduğu görülüyor. Avrupa’da da pandemi öncesine göre yaklaşık 3 kat artışla, oda ücreti ortalama 1.000 doların üzerinde olan otel sayısı 183 seviyesinde oldu.

Küresel gayrimenkul analiz şirketi CoStar Group araştırmasına göre, zincir olan küçük lüks oteller bu araştırma kapsamında olmadığından gerçekte bu sayının daha fazla olduğu biliniyor.

Pahalı otel odalarına örnek olarak, Ritz-Carlton New York NoMad oteline bakıldığında ekim ayı boyunca en uygun fiyatın standart oda için gecelik fiyatının 1.045 dolar olduğu görülüyor.

Ekim ayında Hawaii Kauai’de Hotel Hanalei Bay’ın en düşük fiyatı 1.110 dolar olurken,

Aralık ayında Four Seasons Miami Surfside’da bir odanın gecelik bedeli en düşük 2.700 dolar oluyor.