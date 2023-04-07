Günde 171 uçak Rus turist getirecek

Rusya’daki tur operatörleri ve havayolu şirketlerinin yılbaşında planladıkları Türkiye’ye uçuşlarını artırmaları üzerine bu pazardan alınabilecek turist sayısı hedefi de yükseldi. Geçen yıl 5.5 milyon kişinin geldiği Rusya’dan bu yıl 7 milyon bekleniyor.

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, yaz döneminde Rusya’dan Türkiye’ye günde 171, haftada 1150-1200 sefer gerçekleştireceğini, bunun 750’sinin Rus hava yolu şirketleri, 400 seferin de Türk havayolu şirketleri tarafından yapılacağını belirterek bu durumda turist sayısının 7 milyonu bulacağını söylüyor.

Geçen yıl yaz sezonunda hem Rusya hem de Türkiye hava yolu şirketleri tarafından haftada toplam 750 ile 850 sefer yapılmıştı.

2022'ye göre yüzde 30-40 artış

Tur operatörleri; Coral, Anex, Pegas, Fun&Sun, Intourist, Tez Tour ve Biblio-Globus‘un koydukları uçak seferleri dikkate alındığında Rusya’dan Türkiye’ye gelecek turist sayısında geçen yıla göre yüzde 30-40 artış planladığı belirtiliyor.

Her gün 171 uçak inecek

Türkiye, hazirandan itibaren Rusya’dan her gün 171 uçak karşılamaya hazırlanıyor. İzvestiya gazetesi, haziran ayından itibaren Rusya havacılık kurumunun Türkiye’ye sefer sayısını yüzde 50 artırma karan aldığını yazdı.

Habere göre yazın Rusya’dan Türkiye’ye haftada bin 200 uçak seferi yapılacak.

Planlamaya göre Rusya’daki 10 havayolu şirketleri 750 uçuşu, Türk hava yolu şirketleri de 450 uçuşu gerçekleştirecek. Türkiye’ye en fazla direkt seferlerin İstanbul, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir’e yapılması planlanıyor.

Rusya’dan Türkiye’ye bu yıl; Southwind Airlines, Türk Hava Yolları, Nordwind Airlines, Azur air, Pegasus Airlines, Corendon Airlines, Red Wings, Aerofl ot, Azimuth ve Yamal uçacak.

“Nisan ve mayısta daralma olacak, ama yükseliş sürer”

Yılın ilk üç ayında Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı rekorlar kırarken artışın nisan ve mayıs aylarında daralma yaşayacağı, ancak yine de yükselişin devam edeceği belirtiliyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yaz sezonuna ilişkin beklentileri değerlendirirken bu yıl da belli pazarlar dışında yükselişin devam etmesini beklediklerini belirterek şunları söyledi: “Nisan ve mayıs aylarında bir daralma söz konusu, ancak ilerleyen zamanlarda özellikle Avrupa kaynak pazarlarında talebin yükselmesini bekliyoruz. 3 aylık verilerde, iki büyük kaynak pazarımız Almanya ve İngiltere yüzde 50 civarında bir artış gösterdi. İlk üç aylık dönemde Almanya ve İngiltere’de 2019 yılı rakamlarının üzerine çıkıldı. İngiltere son yıllarda pazar payını önemli ölçüde artırdı. Özellikle İngiliz ailelerdeki her şey dahile yönelik bir talep kaymasının enflasyon baskısı ile devam edeceğini öngörüyoruz. Rusya’dan geçen yıla göre yüzde 146 oranında bir artış göstermiş olsa da tüm yıl için aynı düzeyde bir beklenti içinde değiliz. Pozisyonumuzu uluslararası ilişkilerin seyrine göre belirleyeceğiz.”

Yüksek potansiyel barındıran yan pazarlar içinde en büyük artışın yüzde 76’lık oranla Polonya’da yaşandığını belirten Kavaloğlu, bu pazarı öncelikli geliştirilmesi gereken bir ülke olarak gördüklerini bildirdi.

“Türkiye, Rusya için tek makul seçenektir”

Antalya'nın önde gelen turizm grubu Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, 2023'ün ilk 3 ayını değerlendirdi. Cornelia Diamond Golf Genel Müdürü Alkaya, Türkiye’nin Rusya’da ilk tercih olmaya devam ettiğini ayrıca her ülkenin ana pazar olduğunu söyledi. Zafer Alkaya, sezonla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şöyle konuştu: "Antalya için Rusya, bu yıl da çok önemli bir pazar olacak. Türkiye'nin Rusya pazarında özellikle yüksek sezon için belki de tek makul alternatif olması önemli bir avantaj. Rusya pazarında beklediğimiz ivmeyi bu yıl yine yüksek sezona doğru yakalayacağımızı düşünüyoruz. Başta Almanya başta olmak üzere, Orta Avrupa ülkeleri fiyat odaklı pazarlar olarak ön plana çıkıyor.

Antalya’da İngiltere pazarı da, Almanya kadar gelişti. Avrupa geneli öncelikle ekonomik ürünlere ilgi gösterirken İngilizlerin şu anda Belek’te çok önemli bir varlığı göze çarpıyor. Golf Turizmi açısından da bakıldığında İngilizler Belek’e çok ilgi gösteriyorlar. İngiltere pazarı geçtiğimiz sezonda Antalya’da üçüncü pazar olmuştu. İngiltere pazarından yine iyi bir performans bekliyor ve İngiltere pazarının, pazar sıralamasında üçüncülüğe tamamen yerleşeceğini düşünüyoruz.”