Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş; “Turizmle çok daha güçlü ayağa kalkacağız”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş, Onikişubat Belediyesi’nin Bölgesel Kalkınma Odaklı Kahramanmaraş Turizm Çalıştayı kapsamında düzenlediği çalışma grubu toplantıları, turizm sektöründe uygulanabilir politikalar geliştirilmesi noktasında rehber oldu.

Turizm Çalıştayı, akademisyenler, sektör temsilcileri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek turizmde iş birliği ve gelişim stratejilerini tartıştığı önemli bir platform oldu.

Çalıştayda, dört ana tema etrafında oluşturulan çalışma grupları, sektörün farklı dinamiklerine odaklanarak kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Alanında uzman akademisyenlerin moderatörlüğünde gerçekleşen oturumlar, katılımcıların interaktif katkılarıyla dikkat çekti.

Akıllı Destinasyon ve Turizmde Dijitalleşme

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hakan Koç’un üstlendiği bu oturumda, dijital dönüşümün turizme etkisi ve akıllı destinasyon uygulamaları tartışıldı. Katılımcılar, teknolojinin turizm sektöründeki yenilikçi kullanım alanları, dijital pazarlama stratejileri ve turist deneyimini iyileştiren akıllı çözümler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Destinasyon Yönetimi, Tanıtımı ve Markalaşma

Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen bu oturumda ise Kahramanmaraş’ın turizm destinasyonu olarak marka değerinin artırılması, etkili tanıtım stratejileri ve destinasyon yönetimi politikaları masaya yatırıldı. Katılımcılar, kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin daha geniş kitlelere nasıl ulaştırılabileceğine dair yenilikçi öneriler sundu.

Turizm Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turistik Ürünler

Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu moderatörlüğündeki bu oturumda da Kahramanmaraş’ın turizm çeşitliliği açısından sahip olduğu potansiyel ele alındı. Özellikle doğa turizmi, gastronomi turizmi ve kültür turizmi gibi alternatif ürünlerin geliştirilmesine yönelik stratejiler tartışıldı. Bölgedeki farklı turistik cazibe merkezlerinin cazibesini artırmaya yönelik öneriler paylaşıldı.

Turizmde Altyapı, Eğitim ve İstihdam

Turizmin sürdürülebilir kalkınmaya katkısını ele alan bu oturum ise Prof. Dr. Mesut Doğan moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Turizm altyapısının geliştirilmesi, sektörde ihtiyaç duyulan insan kaynağının eğitimine yönelik çalışmalar ve yerel istihdamın artırılması için öneriler sunuldu.

Başkan Toptaş: “Turizm, Kahramanmaraş’ın Geleceği İçin Stratejik Bir Alan”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, çalışma gruplarında yaptığı konuşmada, turizmin bölgesel kalkınmada oynadığı kritik role dikkat çekti. Başkan Toptaş, “Kahramanmaraş, doğası, kültürel mirası ve mutfak zenginlikleriyle eşsiz bir potansiyele sahip. Bizler, bu potansiyeli tüm dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz. Bugün burada ele alınan fikirler, şehrimizin turizm vizyonuna büyük katkılar sağlayacak” dedi.

Çalıştay sonunda, çalışma gruplarından gelen öneriler bir rapor haline getirilerek turizm sektöründe uygulanabilir politikalar geliştirilmesi hedeflendi. Katılımcılar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu tür organizasyonların sürekliliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Kahramanmaraş’ın turizmde hak ettiği yere ulaşması için somut adımların atılacağı bu çalıştay, kentin kalkınma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.