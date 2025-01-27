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Rusya'da Türkiye turu satışlarında büyük artış

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği, Türkiye'ye yönelik yaz sezonu tatil paketlerinin satışlarının 2024'te geçen yıla kıyasla 2 ila 2,5 kat arttığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya'da Türkiye turu satışlarında büyük artış
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Rusya Seyahat Endüstrisi Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’ye yönelik tatil talebinde artış yaşandığı belirtildi.

Türkiye tatil paketlerinin fiyatlarında önemli bir artış yaşanmadığına vurgu yapılan açıklamada, “Tur operatörleri, 2025 yazına yönelik yapılan Türkiye turu satışlarında 2024'ün aynı dönemine göre 2 ila 2,5 kat artış olduğunu bildirdi.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen tur şirketi Fun&Sun’ın Halka İlişkiler Müdürü Olga İvanova, “Turistler, en büyük ilgiyi, otellerin fiyat politikasının daha sabit olduğu ve ortalama fiyatın daha düşük olduğu sezon dışı döneme gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Yardımcısı Dmitriy Gorin de yaptığı açıklamada, 2024’te yaklaşık 30 milyon Rus'un yurt dışı seyahati gerçekleştirdiğini ve Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ülke olduğunu belirtmişti.

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