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Moldova'dan Transdinyester'e "borç doğal gaz" kararı

Moldova, Transdinyester bölgesine borç olarak 3 milyon metreküp doğal gaz temin etme kararı aldı.

Haber Merkezi
AA
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Moldova'dan Transdinyester'e "borç doğal gaz" kararı
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Moldova Başbakanı Dorin Recean, başkent Kişinev'de gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal gaz krizi yaşanan Transdinyester'deki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bölgeye destek verme kararı aldıklarını belirten Recean, "Moldova hükümeti, Transdinyester'e borç olarak 3 milyon metreküp doğal gaz temin etme kararı aldı." dedi.

Avrupa Birliği'nin Moldova'ya 30 milyon avro verdiğini kaydeden Recean, söz konusu paranın Transdinyester'e doğal gaz sevkiyatı ve Moldova için elektrik üretiminde kullanılacağını söyledi.

Transdinyester'in sözde lideri Vadim Krasnoselskiy, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bölgedeki doğal gazın "birkaç gün içerisinde" biteceğini ifade etmişti.

Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Ocak'ta borcunu ödemediği için Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durdurmuştu.

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