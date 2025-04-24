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Turizmde otel ruhsat iptalleri sorunu büyüyor

Yeni turizm sezonuna rekor gelir ve rekor turist hedefiyle başlayan Türkiye’de özellikle SİT ve koruma altında bulunan tarihi binalarda yangına dayanıklı kapı bulunmadığı gerekçesiyle otel ruhsatlarının iptal edilmesi sorunu büyüyor.

Fikri Cinokur
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Turizmde otel ruhsat iptalleri sorunu büyüyor
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FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

Turizm sezonunun sıkıntılı başladığını belirten ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ‘’Çözüm otelleri mühürlemek değil. Devlet çözüm bulmalı’’ dedi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Nisan ayı meclis toplantısında konuştu.

Turizm sektörünün pamuk ipliğine bağlı olduğunu vurgulayan Hacısüleyman, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının turizmi de etkilediğine dikkat çekerek şunları söyledi, ‘’Yeni sezonda Türkiye’ye gelen turist sayısı geçen yılına aynı dönemine göre yüzde 6 düşüş var. Bu rakamsal olarak korkulacak bir durum değil. Biz bunu toparlarız. Rusya-Ukrayna savaşı sona erip kalıcı barış sağlanırsa çabuk toparlayabiliriz.’’

Hacısüleyman, şunları kaydetti.

‘’AB’ye uyum çerçevesinde 2007 yılında Yangın Yönetmeliği değişikliği yapıldı. AB normlarına göre yapılan değişiklik sonucu, 2007 yılından sonra yapılan binalar yangın güvenliği yönetmeliğine göre yapıldı. Yönetmeli (Otellerde misafirlerin dışarıya açılan kapısı 30 dakika yangına dayanıklı olmalı) diyor. Ancak, tarihi Kaleiçi gibi Koruma Kurulu tarafından tescillendirilen tesislerde bu uygulama yapılamıyor. Buna mutlaka çözüm bulunmalı. Otellerin ruhsatları iptal ediliyor. Bu Türkiye ve Antalya turizminin sorunu. Otel ruhsat iptalleri sorunu çözülmeli. Devlet vatandaşına çözüm sunmalı. Çözüm otelleri mühürlemek değildir. Sanayicilerde de yangına dayanıklı kapı üretmek ve talebi karşılamak uzun süre alıyor. Bu konuda Valimizden yıl sonuna kadar süre istedik."

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