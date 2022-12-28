Yılbaşı otel rezervasyonları yüzde 90 doluluğa ulaştı

Selenay YAĞCI / İSTANBUL



Yılbaşını evde geçirmek istemeyenlerin tercihi oteller oldu. Otellerin doluluk oranı yüzde 90’a ulaşırken, sektör temsilcileri rezervasyonların yüzde 60’ının gecelik olduğunu söyledi. Yetkililer, “Uludağ, Kıbrıs’ın yanı sıra Antalya, Kapadokya ve Ege’deki oteller büyük ilgi görüyor. Kayak merkezleri çok daha erken doldu” dedi.

Türkiye’nin yılbaşı tercihi oteller oldu. Yılbaşına sayılı günler kala otellerin doluluk oranı yüzde 90’a ulaşırken, rezervasyonların yüzde 60’ının gecelik olduğu açıklandı. Birçok otel 30 Aralık Cuma’dan, 2 Ocak Pazartesi’ye kadar 3 gecelik özel programlar oluştururken, otellerin yeni yıl gecesi için fiyatları kişi başı bin TL’den başlıyor. Sektör temsilcileri yaptıkları değerlendirmede, İstanbul’da konaklama müşterisinin dışında otellerin yılbaşı balolarına da yoğun talep olduğu bilgisini verdi. Yetkililer Uludağ, Kıbrıs otellerinin yanı sıra Antalya, Kapadokya ve Ege’deki oteller büyük ilgi gördüğünü belirterek, yeni yılı İstanbul’da karşılayacakların İstanbul Boğazı’ndaki otelleri tercih ettiğini kaydetti.

Tüketicilerin yılbaşı tatil planlarından vazgeçmediğini, tek günlük olsa dahi otel rezervasyonu yaptırdığını açıklayan, Enuygun Otel Servisleri Müdürü Alp Kayar, yılbaşı için yapılan rezervasyonlarının yüzde 60’ının gecelik olduğunu ifade etti. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran ise yılbaşında sanatçı programları yapan otellerin çok çabuk dolduğunu belirterek, “Bu yıl kimse evde oturmak istemedi. Kapadokya’dan Antalya’ya birçok yelpazede rezervasyon yapıldı. Kayak merkezleri çok daha erkenden doldu” dedi.

Yurtdışı taleplerde yüzde 50 artış

Setur’un verilerine göre ise yurt içinde ünlü isimlerin sahne alacağı oteller ön plana çıkarken, yurt dışında Avrupa turları en popüler tercihler arasında. Yurt dışında ortalama fiyatlar 800- 900 euro/dolar seviyesindeyken, pandemi öncesi aynı döneme kıyasla talepte yüzde 50 artış dikkat çekiyor. Bu yıl yurt dışı tercihlerinde Roma, Paris, Belgrad, Amsterdam en çok rezervasyon alınan şehirler olarak öne çıktı. En fazla tercih edilen tatil bölgeleriyse, Balkan ülkeleri ile Finlandiya’da Kuzey Işıkları’nın gözlemlendiği Laponya oldu.

Kayak merkezleri de doldu

Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerde doluluk oranı yüzde 92'ye ulaştı. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ve sezonun 4 gün önce açıldığı merkezde, yerli ve yabancı turistler kayak keyif yapıyor. Yılbaşı günü ise yüzde 100 dolması beklenen bölgedeki oteller, çeşitli organizasyonlar ile misafirlerini ağırlayacak. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, 2017’den bu yana Kayseri'ye direk uçuşlar gerçekleştirildiğini, bu yıl da Rusya'dan 28 Aralık'ta ilk uçağın kente ineceğini söyledi. Cıngı, “Ayın 30'unda Polonya Varşova'dan kalkan uçak şehrimize inecek ve her hafta ortalama 8 ila 10 uçak şehrimizde yabancı turist olacak. Erciyes artık uluslararası bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Bizim pazar çeşitlendirme çalışmalarımız içerisinde özellikle Avrupa pazarı, İskandinav pazarları, Balkanlar ve İngiltere gibi diğer ülkeler de var” dedi.

Yapay karlama ile kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ise kar yağışının az olması nedeniyle 5 otelden 3'ü sezonu açmadı. 2 otel ise 'yapay karlama' ile pistlerinin doldurup, misafirlerini kabul etmeye başladı. 'Yapay karlama'nın yapıldığı pistlerde kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı. Otellerdeki rezervasyon oranı ise yılbaşı öncesi yüzde 80'i buldu. Erzurum'da deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nde, bu yıl kar yağışı gecikince 'suni karlama' ve 'kar saklama' yöntemleri devreye alındı. Alp Dağları'nda uygulanan sistem ile Türkiye'de sezonu açan ilk kayak merkezi olan Palandöken'deki otellerde yılbaşı öncesi doluluk oranı ise yüzde 90'a ulaştı.

Edirne'ye turist akını

Yılbaşı yaklaşırken Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Tatil ve alışveriş için Türkiye’ye giriş yapan Bulgarlar, Kapıkule sınırında yoğunluk oluşturdu. Yılbaşı gecesi 2 binin üzerinde misafir beklediklerini de ifade eden Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, "Balkanlardan gelecek olan yoğun bir misafir trafiğimiz var. Şu andaki rezervasyon yoğunluğumuz, Edirne'deki bütün otellerin toplamı yüzde 70'ler civarında. Son geceye kadar bunun yüzde 80-85'lere kadar ulaşacağına inanıyoruz."