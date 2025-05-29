Türk deri sektörü kendi OVP’siyle Çin’in verimlilik seviyesine ulaşacak

EKONOMİ / İZMİR

Türkiye’nin enflasyonu tek hanelere düşürmek için hayata geçirdiği Orta Vadeli Program (OVP) emek yoğun sektörlerde kan kaybını beraberinde getirdi. OVP’den en çok olumsuz etkilen sektörlerin başında Türk deri sektörü geldi. 2023 yılındaki 1 milyar 858 milyon dolar ihracatı, 2024 yılında 1 milyar 526 milyon dolara düşen deri sektörü, Türkiye geneli ihracatta yüzde 18 kan kaybı yaşadı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDDMİB) Başkanı Erkan Zandar, deri ve deri mamulleri sektörünün orta vadeli gelişimi için hazırladıkları programın, alt sektörleri kapsayan projelerle stok yönetimi, üretim verimliliği ve finansmana erişim konularında bir yol haritası belirleyerek firmalara rehberlik sunacağını söyledi.

Verimliliği artırarak sektörün rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyleyen Zandar, “Çin’deki iyi uygulama örneklerini kendi iş modellerimize entegre etme konusunda bir planlamamız var. Çin’de kapsamlı bir inceleme yaptık. Xiantao ve Xiamen şehirlerindeki fabrika ziyaretleri ve sektörel kuruluşlarla temaslarımız oldu. Bir yandan da sektör temsilcilerimizin 5-10 Kasım 2025 tarihlerinde Çin İthalat Fuarı’na katılımlarını organize etmek için yoğun bir mesai veriyoruz” diye konuştu.

Saraciye sektörünün Çin İthalat Fuarı’na katılımı artırmak ve saraciye firmalarına fuar hakkında bilgi vermek üzere İstanbul’da Saraciye Sanayicileri Derneğinde bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Zandar, “Saraciye sektörü dışında gıda, hizmet ve tüketim ürünleri özelinde tanıtım katalogları oluşturularak Birliğimiz bünyesindeki saha ekipleriyle birebir firma ziyaretleri yaparak fuarın tanıtımının genişletilmesini planlıyoruz. 20 Haziran’da Çin Ankara Büyükelçisi Jıang Xuebin ve CIIE fuar idaresi yetkililerinin katılımıyla Ege İhracatçı Birlikleri hizmet binasında firmalarımıza yönelik fuarın tanıtım lansmanı gerçekleştireceğiz” dedi.

Halil Gündoğlu: “Çin İthalat Fuarı, Çin pazarına girişin anahtarı”

Çin’in Türkiye ihracatı için devasa bir pazar olmasının yanında, üretim teknolojileri ve verimlilik konusunda Türkiye’ye aktarılması gereken engin bilgi birikimi olduğunu vurgulayan EDDMİB Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu, 5-10 Kasım 2025 tarihlerinde Çin’in Şanhay kentinde düzenlenecek milli katılım organizasyonu, Çin İthalat Fuarı (CIIE)’nın saraciye sektörü açısından büyük potansiyel taşıdığını söyledi. Gündoğdu, “Çin 2024 yılında 2 trilyon 590 milyar dolar ithalat yaptı. O yüzden bu fuar Çin pazarına girmek, tanımak ve kendini göstermek isteyen firmalarımız için gerçek bir anahtar” dedi.