Türkiye metal döküm üretimi 3 milyon tonun üzerine çıktı

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TÜDÖKSAD (Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği) sektörün 2022 yılına ait istatistiklerini gösteren Sektörel Durum Ön Değerlendirme raporunu yayınladı. Rapora göre, Türkiye metal döküm sektörü %4,9'luk büyüme oranıyla önemli bir üretim artışı yaşadı ve toplam üretimi 3,1 milyon tona ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Küresel salgının ilk döneminde yaşanan zorluklara rağmen, Türkiye metal döküm endüstrisi dikkate değer bir dayanıklılık ve uyum yeteneği gösterdiğine vurgu yapan TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Efe, “Endüstri, yenilikçi yaklaşımını sürdürmeye ve verimlilik ile üretkenliğini üst seviyelere taşımak için yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam etti.

2022, küresel düzeydeki gelişmelerle birlikte resesyon fiyatlamaları ve çapraz kurun olumsuz etkisine rağmen yatırımların ve üretimin hız kazandığı bir yıl olarak kayda geçti ve Türkiye'nin metal döküm parça ihracatındaki rekorlar da devam etti. Metal döküm sanayisi ihracatı, önceki yıla göre yüzde 9 artarak 6,4 milyar euroya ulaştı ve ihracat miktarı da 2,2 milyon tona yükseldi. Toplam üretim kıymeti ise bir önceki yıla göre yüzde 41 artarak 8,5 milyar Euro olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Otomotiv ve makine imalat sektörleri

2022 yılında sektörün ana itici güçlerinin hem iç hem de dış ticarette otomotiv ve makine imalat sektörü olarak öne çıktığına vurgu yapan Efe, “Avrupalı ana otomotiv üreticilerinin yakın coğrafyalardan ürün tedarik etme eğilimi ve siparişlerin ülkemize yönlendirilmesi bu alanda büyük bir rol oynadı. Avrupa bölgesinde tedarik zinciri baskısındaki azalma ve son iki çeyrekte kaydedilen büyüme ile birlikte toplam araç üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 7,1 arttı. İç piyasada otomotiv üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak, 2022 yılında 1 milyon 352 bin 648 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 1 milyon 402 bin 189 adede ulaştı” dedi.

Elektrikli araçlar yatırımlara teşvik ediyor

Büyümenin esas olarak demir dışı döküm üretimindeki artışlar sayesinde kaydedildiğine işaret eden Efe, “Geçtiğimiz yıl 650 bin ton civarında olan demir dışı döküm üretim hacmi yaklaşık yüzde 13'lük artışla 740 bin ton olarak gerçekleşti. Demir döküm tarafında ise gri dökme demir üretimi yüzde 2'lik düşüş ile 900 bin ton civarına gerilerken küresel grafitli dökme demir (sfero) üretimi ise yüzde 7'lik artışla 1 milyon 200 bin tona yaklaştı” diye konuştu.

Elektrikli ve hibrit araçlara geçiş neticesinde, araç karoserlerinin parça parça üretilerek perçin, kaynak veya diğer yöntemlerle birleştirilmesi yerine; yüksek basınçlı alüminyum döküm tekniği ile daha az sayıda bileşenle üretilmesi ve nihayetinde yekpare olarak üretilmesi hedefinin, dünya imalat sanayilerine önemli tasarruf sağlayacak radikal bir çözüm sunduğuna vurgu yapan Efe, bu çalışmaların alüminyum metal döküm sektörü için ciddi bir büyüme potansiyeli oluşturduğunu ve buna bağlı olarak yüksek kapasiteli enjeksiyon döküm tezgâh yatırımlarının ise her geçen gün artış gösterdiğini belirtti.

Enerji krizi sektörün önünü açtı

2022 yılında çelik döküm üretiminin 290 bin ton olarak gerçekleştiğini ve yüzde 4'lük bir artış kaydedildiğine dikkat çeken Efe, “Genel makine sektörlerinden yurt içi ve yurt dışı bazında dengeli bir şekilde artan talep, madencilik ve enerji sektörlerindeki büyüme eğilimleri temel unsurlar arasındaydı. Dünya genelindeki sektörel trendlerin aksine, Türkiye metal döküm sektörü büyümeye ve pazarlarını geliştirmeye devam ederek özellikle Avrupa bölgesi döküm sektörlerinde görülen tesis kapanmalarıyla birlikte oluşan hacimlerin çok yüksek bir kalite seviyesi ve kalite sistemleri anlayışına ulaşmış uygun fiyatlı ve hizmet performansı ile çalışan ülkemiz dökümcülerine yöneldiği görülüyor” dedi.