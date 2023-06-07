Türkiye sağlık sektörüne Hollandalılardan büyük ilgi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 2-3 Haziran tarihlerinde, TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Sektör Meclisi, DEİK Sağlık İş Konseyi ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin destekleriyle ALZ Fuar ve GO Fair tarafından düzenlenen Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı büyük başarıyla tamamlandı.

Açılışı Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ile Türkiye ve Hollanda iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen fuarda Türkiye’den 60 hastane ve kliniğin üst yöneticileri ile uzman doktorları stantlarıyla katılım sağladı. Fuar kapsamında düzenlenen konferansta, Hollanda sağlık altyapısı ve sigorta sisteminin işleyişi ile sağlık turizminde başarılı olmanın yolları, Hollandalı ve Alman konuşmacılar tarafından dile getirildi.

Fuarın ikinci günü gerçekleştirilen B2B görüşmelerinde ise Türk hastane ve klinik temsilcileri ile Hollandalı sağlık turizmi acenteleri ve Hollanda sağlık sektörü temsilcileri arasında 400’ün üzerinde randevulu iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Fuarın organizatörü ALZ Grup’un yönetim kurulu başkanı Cihat Alagöz, yurt dışında düzenlenen sağlık turizmi fuarlarına bugüne kadar ağırlıklı olarak Avrupa’da yaşayan Türk nüfus ilgi gösterirken Amsterdam’daki fuarda Hollandalı ziyaretçilerin ağırlıkta olduğuna dikkat çekti.

Gösterilen ilginin Avrupa’da Türkiye’ye ve Türkiye sağlık sektörüne duyulan güvenin göstergesi olduğunu vurgulayan Alagöz, 2021 yılında 670 bin 730 uluslararası hastanın şifa bulmak için Türkiye’yi tercih ettiğini, bu sayının 2022 yılında 1 milyon 258 bin kişiye ulaştığını aktardı.

Türkiye’nin uluslararası sağlık turizminde yakaladığı başarının arkasında kamu özel sektör işbirliği ve koordinasyonunun yattığını belirten Alagöz, Ticaret, Sağlık ve Dışişleri bakanlıklarının yanı sıra sağlık turizminin geliştirilmesi için önemli çalışmalar yürüten TOBB, DEİK ve HİB’in gayretleri sayesinde Türkiye’nin uluslararası arenada başarıya yakaladığını kaydetti.

World Health Tourism Center Rotterdam’da görücüye çıktı

ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz’ün öncülüğünde Hollanda’da kurulan “EU Trade Centers B.V.” tarafından 1 Eylül’de açılması planlanan “World Health Tourism Center” Rotterdam’da 3 Haziran’da fuar için gelen hastane, klinik ve sağlık turizmi acentelerine tanıtıldı. Merkez, Hollanda ve komşu ülkelerinin sağlık turizmi pazarına odaklanmak isteyen hastane, klinik, termal tesis, bakım merkezi, sigorta ve asistans şirketleri ile sivil toplum kuruluşlarını Avrupa pazarı ile buluşturmayı hedefliyor. Merkezin tanıtım resepsiyonunda konuşan World HTC Rotterdam Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, “Türkiye’deki tedavilerinin ardından Hollanda’ya dönenler, herhangi bir sorun ortaya çıktığında merkezde bulunan ilgili ofise müracaat ederek çözüm bulabilecek” dedi.

60

FUARA TÜRKİYE’DEN KATILAN HASTANE VE KLİNİK

400

FUAR KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN B2B GÖRÜŞME