Türkiye Suudi Arabistan’a 500 milyon dolarlık mobilya ihracatı hedefliyor

İZMİR / EKONOMİ

Farklı ürün gamları içeren mobilyalarıyla yıllık 4,5 milyar dolar ihracat yapan, yıllık 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren Türk mobilya sektörü, 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için Suudi Arabistan’ın iki önemli şehri Riyad ve Cidde’ye ticaret heyeti düzenledi.

Proje, ofis, bebek&çocuk, bahçe mobilyası, dış mekân şemsiyesi ve metal raf üretici ve ihracatçısı 17 firmayla, 11-17 Mayıs 2025 tarihlerinde Suudi Arabistan’a “Mobilya Sektörel Ticaret Heyeti” düzenledikleri bilgisini veren Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, firmaların her birinin verimli bir ticaret heyeti organizasyonunu geride bıraktıklarını, yeni ihracat bağlantılarıyla Türkiye’ye döndüklerini dile getirdi.

Türk mobilya sektörünün dünyada 200’den fazla ülkeye ihracat yaptığının altını çizen Gürle, “Suudi Arabistan’ın yıllık mobilya ithalatı 3,7 milyar dolar. Çin 1,3 milyar dolarla zirvede yer alırken, Türk mobilya ihracatçıları, Suudi Arabistan’a 2024 yılında 161,5 milyon dolar ihracata imza attı ve 5. sıranın sahibi oldu. Suudi Arabistan ile coğrafi yakınlığımız ve tarihi bağlarımız var. Suudi Arabistan 9 milyon insanın yaşayacağı 1,5 trilyon dolara mal olacak NEOM isminde devasa bir şehir kuruyor. Suudi Arabistan dev bir şantiye alanı gibi, son yıllarda değişen yönetim anlayışıyla da alt yapı yatırımlarına çok önem veriyorlar. Bu da bağlantılı olarak mobilya sektörümüz için doğru bir pazar olmasını sağlıyor. Suudi Arabistan, Türk mobilya sektörü için çok doğru bir pazar. Suudi Arabistan’a mobilya ihracatımızı orta vadede 500 milyon dolara çıkararak, Suudi Arabistan’ın mobilya ithalatında Çin’den sonra ikinci sıraya yükselmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Hikmet Güngör: “Ortak işler yapacağımıza inanıyoruz”

Türkiye’nin Suudi Arabistan’ın’ın mobilya ihtiyacına cevap verme yanında Türk ve Suud iş insanlarının ortak iş yapabileceklerini de gözlemlediklerini vurgulayan Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, güzel iş birliklerinin tohumlarını attıklarını, bu iş birliklerinin kısa sürede yeşereceği izlenimi edindiklerini kaydetti.

Suudi Arabistan pazarının Türk mobilya sektörü için çok uygun bir pazar olduğuna temas eden Güngör; “Sürdürülebilir heyetler, ilişkileri güçlendirecektir. Geçen sene yine aynı zamanlarda sadece Riyad’a yönelik olarak bir mobilya heyeti düzenledik. Bu sene heyetin kapsamını genişlettik ve hem Riyad hem de Cidde’de ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu iki heyette de firmalarımızı epey yorduk ancak çok güzel kazanımlarla buradan ayrılacağız. Önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan pazarına yönelik sektörel ticaret heyetlerimizi tekrarlamak istiyoruz. Katılımcı firmalarımız düzenlenen iki heyette de çok güzel bağlantılar kurdular, pazarı ve potansiyel alıcıları yakından tanıma fırsatı buldular.

Türk mobilya ihracatçıları 500’den fazla ikili iş görüşmesi yaptı

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nce düzenlenen “Suudi Arabistan Mobilya Sektörel Ticaret Heyeti”nde 12 Mayıs tarihinde Riyad’da, 14 Mayıs tarihinde de Cidde’de ithalatçı firmalarla 17 Türk mobilya firması ’den 500’den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirirken, heyet programı kapsamında diğer günlerde de ikili iş görüşmelerinde kurulan bağlantıların pekiştirilmesine imkân sağlayan firma ziyaretleri düzenlendi.

Cidde'de gerçeklestirilen ikinci iş görüşmelerine Türkiye’nin Cidde Baş Konsolosu Mustafa Ünal, Cidde Ticaret Odası yetkilisi Sultan Alhamed, Ticaret Ataşelerimiz Oğuz Şahin ve Ahmet Güneş katıldı.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, sürdürülebilir ve yenilikçi tasarımlara odaklanan mobilya üreticilerini, uluslararası pazarlarda ithalatçılarla buluşturmak için 2025 yılının kalan zaman diliminde; Amerika Şikago ve Kazakistan’a Sektörel Ticaret Heyetleri düzenlemek için hazırlıklarını sürdürüyor. EMKOÜİB, bir tanesi Modeko fuarıyla eş zamanlı olacak şekilde 3 adet Mobilya Sektörel Alım Heyeti gerçekleştirmek için çalışma yapıyor.