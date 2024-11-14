TUSİD Başkanı Bekir Topuz: Sektördeki 40 bin firma ve 1 milyon çalışan tehlike altında

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD), geçtiğimiz yılı 2,31 milyar dolar ihracat ile tamamlayan endüstriyel mutfak sektörünün ekim ayı ve yılın ilk 10 ayına yönelik ihracat rakamlarını açıkladı. Sektörün Ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artışla 208 milyon dolara çıkarken, Ocak-Ekim ihracatı yüzde 3,7 düşüşle 1,92 milyar dolar olarak kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde kilogram başı ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,61 artışla 4,71 dolara çıktı.

Türkiye'nin en yüksek dış ticaret fazlası veren sektörlerinden olan endüstriyel mutfak sektörü 2023 yılında 2,04 milyar dolarlık dış ticaret fazlasına imza attı. Sektörün 10 aylık dönemdeki dış ticaret fazlası ise 1,67 milyar dolar oldu.

Sektör Ocak-Ekim döneminde en fazla ihracatı 194,4 milyon dolarla Birleşik Krallık'a gerçekleştirdi. Onu 168,3 milyon dolarla ABD, 163,7 ile Almanya, 102,9 milyon dolarla İtalya ve 99,4 milyon dolarla Fransa izledi. En çok ihracat yapılan 10 ülke içerisinde Mısır yüzde 38,8, Fas yüzde 35,6, Irak da yüzde 21 artış ile dikkat çekti.

"Seneyi yüzde 8 düşüşle kapatacağız"

Sektörün ihracat performansını değerlendiren Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, paslanmaz çelikteki ek gümrük vergisi ve anti damping soruşturması nedeniyle bu sene istenen performansa ulaşamadıklarını söyledi. Sadece endüstriyel değil tüm mutfak sektöründe düşüş yaşandığını kaydeden Topuz, "Yılın başında yüzde 15'lik bir ihracat artışı tahmin etmiştik ama önce gümrük vergisinin yüzde 8'den yüzde 12'ye çıkması, arkasından da açılan anti damping soruşturması nedeniyle yılı yüzde 8 civarında bir düşüşle kapatacağız." dedi.

Paslanmaz çeliğe gelen gümrük vergisinin sadece üreticileri değil tüketicileri de zor duruma düşürdüğünü belirten Topuz, "Paslanmaz çelik evinizdeki buzdolabından mutfak setlerine, televizyondan çamaşır makinasına kadar aklınıza gelen her yerde kullanılıyor. Gümrük vergisine ek gelince tüm ürünlerin fiyatları arttı, anti damping soruşturması da ihracatı sekteye uğrattı. Biz bu ek gümrük vergisinin neden geldiğini ve anti damping soruşturmasının neden başlatıldığını bir türlü anlayamadık. Bu olaydan sektördeki 40 bin firma ve 1 milyon çalışan zarar görürken sadece tek bir firma kazançlı çıkıyor. Sektörümüzün tekrar toparlanabilmesi ve istihdamın korunabilmesi adına acilen bu gümrük vergisinin eski seviyesine çekilmesini ve soruşturmanın da durdurulmasını talep ediyoruz. Aksi halde yıllarca büyük uğraşlarla kazandığımız yurtdışı pazarları kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacağız." diye konuştu.