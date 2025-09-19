Yatak sektörü İstanbul’da buluşuyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Yatak yan sanayi ve teknolojileri sektörünün en büyük buluşma noktalarından biri olan IBIA EXPO – Uluslararası Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, 24-27 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 4. kez kapılarını açıyor. Dünyanın dört bir yanından 300’ün üzerinde lider firma ve üreticiyi ağırlayacak olan fuar, Türkiye’nin sektör ihracatındaki gücünü artırmaya hazırlanıyor. Fuara 100’den fazla ülkeden 23 bine yakın profesyonel alıcının katılması bekleniyor. Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika’dan gelecek alım heyetleriyle birlikte, dört gün boyunca B2B görüşmelerle yeni iş ortaklıkları kurulması planlanıyor. Fuarda akıllı yatak teknolojileri, çevre dostu malzemeler, konfor artırıcı uyku sistemleri, yüksek performanslı yay çözümleri, yatak üretim makineleri ve otomasyon teknolojileri gibi son trend ürünler sergilenecek. Yatak yan sanayisinde uluslararası ölçekte önemli bir oyuncu haline gelen Bursa’dan da fuara 8 firma katılacak. Fuarda sürdürülebilir malzemeler, ileri teknoloji üretim hatları ve yüksek verimlilik sağlayan çözümlerin öne çıkması bekleniyor.

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, Türkiye’nin yatak yan sanayi üretiminde küresel ölçekte ilk sıralarda yer aldığını vurguladı. Güler, “Yatak üreticilerine tedarik noktasında Çin’den sonra en çok üretim yapan ülkelerden biriyiz. IBIA EXPO, dünya pazarlarında istikrarlı iş ortaklıkları kurmak isteyen üreticiler için alternatifsiz bir platform. Burada yalnızca ürünler değil, aynı zamanda uzun vadeli ticaret ilişkileri de geliştirilir” dedi. Güler ayrıca, bu yıl fuarın daha geniş katılımcı ağına ulaşması için dünya genelindeki dernek ve federasyonlarla iş birliği yapıldığını, çok sayıda alım heyetinin İstanbul’a geleceğini belirtti.

BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural da IBIA EXPO’nun Avrasya’nın en büyük sektörel fuarı olacağını ifade ederek, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından uluslararası fuar olarak akredite edilmemiz, yabancı katılımcıların ilgisini artıracak. Katılımcılar hem dünyaca tanınmış markalarla hem de kaliteli üretim yapan yerli firmalarla buluşacak” dedi.