Yenikapı Boat Show’da hedef 500 milyon dolarlık işlem hacmi

Mega yat üretiminde dünyanın ilk beş üreticisi arasında gösterilen Türkiye, deniz araçları üretimi alanında küresel merkezlerden biri olmaya aday. Türkiye'de karada düzenlenecek en büyük denizcilik fuarı olma özelliği taşıyacak olan 1’inci Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Yenikapı Boat Show, 16 Aralık’ta Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açacak. Dokuz gün sürecek olan fuar, iki hafta sonunu kapsayarak katılımcı firmalarla çok daha fazla deniz sever ile bir araya gelme olanağı sağlayacak. 10’u yabancı olmak üzere 100 tekne ve motoryat üreticisinin katılacağı fuarda, fiyatları 100 bin TL ile 150 milyon TL arasında değişen yaklaşık 250 tekne, bot, motoryat ve mega yat sergilenecek. 30 ülkeden yaklaşık 800 yabancı ziyaretçinin beklendiği fuarda yaklaşık 500 milyon dolarlık ticaret hacminin oluşması hedefleniyor.

Mega yat üretiminde dünyada da ilk beş üreticisi arasındayız

Yenikapı Boat Show CEO’su Murat Arslan, fuar öncesinde yaptığı değerlendirmede; “Türkiye geçen yıl gemi ve yat hizmetleri ihracatından yaklaşık 1,4 milyar dolar gelir elde etti. Bunun yanında bakım, yenileme ve tamirat kalemlerinden elde edilen gelirler var. Bu işlerden elde edilen gelirleri de eklediğimizde ihracat rakamı 2,5 milyar doları buluyor. Sektör ihracatının artması için tersane ve marina sayımızı artırmamız elzem hale geliyor. Denizcilik sektörünün Türkiye’nin toplam ihracatına sürdürülebilir katkı sağlamasının yolu marina yatırımlarının artmasından geçiyor. Türkiye, mega yat üretiminde dünyada da ilk beş üreticisi arasında. Doğru strateji ile daha üst sıralarda yer almamız mümkün. Yenikapı Boat Show’da hedefimiz 500 milyon dolarlık ticaret hacmi yaratmak.”

Yerli firmalarımız bayilik verecek

Sektörün yıllık 2,5 milyar dolar olan ihracatını yakın zamanda 5 milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını kaydeden Yenikapı Boat Show CEO’su Murat Arslan, sektör için hedef koydukları ihracat rakamına ulaşmak için bu fuarda yerli firmalara B2B görüşmelerinde yurt dışı bayilik anlaşma zemini hazırlayacaklarını söyledi.

7’den 77’ye denizcilik

Rakip ülkelerin kalifiye elemanlar yüksek fiyat vererek transfer ettiklerinin altını çizen Arslan, bunun sektörde elaman sıkıntısı yarattığını vurguladı. Arslan bu sorunu geçtiğimiz yıllarda Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nde uygulamaya aldığımız işbirliğini yurdun çeşitli illerinde yer alan meslek okullarına yaymak için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Yeni marinalara ihtiyaç var

Üç tarafı denizlerle kaplı olmasına rağmen sadece 27 marinanın olmasının üzücü olduğu söyleyen Murat Arslan, Türkiye’nin yat turizminden daha fazla pay alması için bu sayıyı daha yukarılara çıkarması gerektiğini ifade etti. Arslan marina sayısının az olmasının kiralama ve konaklama fiyatlarını da yükselttiğini bununda alternatif ülkelere avantaj sağladığını sözlerine ekledi.

2,5 milyar dolar

Yat, aksesuar ve yedek parça ile hizmet ihracatı toplamı

500 milyon dolar

Fuarda yaratması beklenen iş hacmi

27

Türkiye’de bulunan Marina

140

Fransa’da bulunan marina