Yenilenebilir enerji, fosil yakıta göre yüzde 30 daha fazla kâr ettiriyor

Sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren "As You Sow" adlı sosyal toplum kuruluşu ve "Corporate Knights" adlı derginin oluşturduğu ve temiz enerji dönüşümüne öncülük eden 200 halka açık şirketin yer aldığı Clean200 listesine göre, söz konusu şirketler 1 Temmuz 2016'dan 31 Ocak 2023'te kadar toplam yüzde 91,2 şirket değer artışı sağlayarak MSCI ACWI geniş piyasa endeksini ve fosil yakıt endeksini geride bıraktı.

Bu dönemde fosil yakıt şirketlerinden oluşan MSCI ACWI/Enerji Endeksi yüzde 61,3 getiri elde etti. Böylece, temiz enerji şirketleri aynı dönemde fosil yakıt şirketlerine göre yüzde 30 daha fazla kâr sağladı.

Clean200 arasında en iyi performans gösteren ilk 10 şirket, ağırlıklı olarak Çin, ABD, Güney Kore ve İsveç'ten geldi. Temiz enerji kullanımı ve teknolojilerine öncelik veren bu şirketler arasında ilk sırada Apple Inc bulunurken bunu web haritalama platformu Alphabet Inc, Deutsche Telekom Ag, Verizon Communications Inc, Tesla Inc, Çin Ziraat Bankası, enerji tasarruflu mikroçipler üreten TSMC, Iberdrola SA, HP Inc ve elektrikli batarya sistemleri şirketi Contemporary Amperex Technology takip etti.

Clean200'de 35 ülkeden şirketler yer alıyor

As You Sow üst yöneticisi Andrew Behar, rapora ilişkin değerlendirmesinde, 2016'da yatırımcıların "fosil yakıtları elden çıkarırsak yatırım yapacak bir şey kalmaz" yönündeki düşüncelerine karşı Clean200'ü oluşturduklarını belirtti.

Bu ekonomik güç merkezinin ortaya çıkışını izlemeye ve paylaşmaya devam edeceklerini belirten Behar, “Bu ekonomik dönüşümü yer altı kaynaklarını çıkarma ekonomisinden uzaklaştırıp adalet ve sürdürülebilirliğe dayalı yenileyici bir ekonomiye doğru tanımlayan geniş bir şirket yelpazesini gösteren açık finansal kanıtlar var. Bu şirketlerin gösterdiği istihdam artışı ve dayanıklılık, iklim değişikliğini kontrol altına alma ve herkes için güvenli, adil ve sürdürülebilir bir dünyaya ulaşma konusundaki en büyük umudumuz." ifadelerini kullandı.

Corporate Knights üst yöneticisi Toby Heaps ise fosil yakıt hisse senetleri için parlak bir yılın ardından bile Clean200'ün hem fosil yakıt hem de mavi çip karşılaştırma ölçütlerine karşı 6 yılı aşkın süredir devam eden üstün performansını sürdürmesinin çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Yüzde 42'sini ABD'li, yüzde 21'ini Çinli, yüzde 16'sını Japon, yüzde 12'sini Kanadalı ve yüzde 11'ini Fransız şirketlerin oluşturduğu Clean200'de, 35 ülkeden şirketler yer alıyor.