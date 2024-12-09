Züccaciye sektöründen 4 günde 1 milyar dolarlık iş hacmi

MURAT KÜÇÜK/ANTALYA

Türk züccaciye sektörünün ihracat pazarlarını büyütmek ve çeşitlendirmek amacıyla sektörün çatı kuruluşu Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları Zirvesi, 4-7 Aralık tarihleri arasında Antalya Titanic Mardan Palace’da düzenlendi. Başta Rusya, Suudi Arabistan, Almanya ve İtalya olmak üzere, 60 ülkeden gelen 150’den fazla profesyonel tarafından gerçekleştirilen 5 binden fazla iş görüşmesinin 1 milyar dolarlık iş hacmi yarattığını söyleyen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, organizasyonun gücüne dikkat çekti. Sektörün üretim gücü kadar pazarlama olanaklarını da geliştirdiklerini ifade eden Başkan Mesut Öksüz, küresel anlamda sektörün en büyük üçüncü fuarı olan ZUCHEX’i düzenlediklerinin de altını çizdi. Züccaciye sektöründe Türkiye’nin en güçlü 10 üretici ülke arasında olduğu bilgisini paylaşan Öksüz, 12.5 milyar dolarlık hacme ulaşan sektörün imalatının yarısını ihraç ettiğini vurguladı. Öksüz, “Seneyi 6.25 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanıyoruz. 2025 yılı hedefimiz ise minimum 6.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek. Sektörün en fazla ihracat yapan 9’uncu ülkesiyiz. İhracatta en güçlü pazarımız İngiltere” dedi.

Züccaciyeci, enflasyonu etikete yansıtmadı

Sektörün iç pazarda dalgalı bir performans sergilediğini söyleyen Başkan Öksüz, ciroların arttığını ancak adetsel bazda satışların azaldığını dile getirdi. Durağan geçen bir yaz mevsimi sonrası sektörün iç ve dış pazardan gelen talepler ile sonbaharda toparlandığına dikkat çeken Öksüz, olumlu seyrin devam etmesi durumunda, özellikle iç pazardaki kayıpların telafi edilebileceğini hatırlattı. Maliyet artışlarına rağmen züccaciye ürün grubunda enflasyon artışının diğer sektörlerin gerisinde olduğu değerlendirmesini yapan Öksüz, “Meslektaşlarımız yüksek faiz ile borçlanmak yerine ürününü hızlı şekilde satarak mali kaynak yaratmak istiyor. Bu da beraberinde uygun fiyatı getiriyor. Üretici; ürünlerin gerçek ederini etikete yansıtmadı” değerlendirmesini yaptı.

Alternatif pazarlar için yatırım gerekiyor

Küresel züccaciye ithalatında Japonya’nın beşinci, Kanada’nın ise yedinci sırada olduğu bilgisini paylaşan Öksüz, Türkiye’nin bu ülkelere ihracatının çok düşük olduğunu söyledi. Öksüz; “Japonlar küçük, Amerikalılar ise büyük tabak seviyor. Bizler ise ürün gruplarımızı yıllarca Avrupa’ya göre planlamışız. İhracatımızı artırmak için bu pazarlara da çalışmalıyız derken orada da kalıp maliyetleri karşımıza çıkıyor. Alternatif pazarlar için yatırım gerekiyor, bunun için de güç gerekiyor” dedi.

Sektörde iflas ve konkordatolar var

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz: “Birçok sektörde olduğu gibi bizde de konkordato süreci yaşayan veya iflas eden firmalar var. Bir firmanın sorun yaşaması, ona iş yapanları da etkiliyor. Bu durum krizin etkilerini genişletiyor. Türk firmaları olarak buna alışığız ve her dönem bu problemler ile mücadele ettik. Ancak hepsinden de büyüyerek çıktık. Bizim için asıl sorun en büyük pazarlarımızdaki siyasi ve iktisadi krizler. İsrail en büyük beşinci pazarımızdı. Fakat şimdi ticaret yapmıyoruz. Dönemsel olarak Mısır ve Suudi Arabistan ile de benzer sorunlar oldu. Keza Rusya da bizim için önemli bir pazardı. Yanı sıra ülke içinde de kriz ortamı hiç bitmiyor. Her taraftan sıkışıyoruz.”