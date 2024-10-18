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Hepsiburada 1 milyar 167 milyon dolara Kazak şirkete satılıyor!

Kazakistan'ın online alışveriş platformu Kaspi.kz, Türkiye'de online alışverişin öncülerinden Hepsiburada'nın yüzde 65,41'ini 1,17 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Hepsiburada 1 milyar 167 milyon dolara Kazak şirkete satılıyor!
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Kazakistan’ın en büyük online alışveriş grubu Kaspi.kz, Hepsiburada’da hâkim hissedar olduğunu açıkladı. Kaspi.kz, Hepsiburada'nın sahibi D-Market'in yüzde 65,41'ini 1,17 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaştı.

Kazakistan ve Nasdaq borsalarında payları işlem gören Kaspi.kz, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ile (Hepsiburada Nasdaq: HEPS) kurucusu ve hâkim hissedarı olan aile üyeleri Hanzade Doğan, Vuslat Doğan Sabancı, Begüm Doğan Faralyalı, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Işıl Doğan ile A ve B grubu hisselerinin devri için sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “İşlem kapsamında, toplam hisse devri değeri yaklaşık 1 milyar 127 milyon ABD Doları olup, ödemenin 2 taksitte yapılması konusunda anlaşılmıştır. Hisse devir sözleşmesi, mutat kapanış koşullarına ve Türkiye’deki idari izinlerin alınmasına tabidir; kapanışın 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor” denildi.

Satın almanın gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025'in ilk yarısında sonuçlanması bekleniyor. 

Hepsiburada ne zaman kuruldu?

2000 yılında Hanzade Doğan tarafından kurulan Hepsiburada, kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin öncü e-ticaret platformu olarak faaliyet gösteriyor.

Pazaryerindeki 101 bin iş ortağı ile 12 milyon aktif müşteriye hizmet veren Hepsiburada, 2023 mali yılında yaklaşık 4 milyar ABD Doları tutarında toplam satış hacmi (Gross Merchandise Value- GMV) yarattı.

Hepsiburada, 5 Aralık 2023’te Nasdaq’ta işlem görmeye başladı.

Çatısı altında online alışverişin yanı sıra HepsiJet, HepsiLojistik, Hepsipay, HepsiAd, HepsiGlobal, Hepsiburada Market, Hepsiburada Seyahat gibi marka ve hizmetleri de bulunduruyor.

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