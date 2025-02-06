11. Watsons güzellik ve kişisel bakım ödülleri için oylamalar başladı!

Watsons Türkiye, geleneksel Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nin 11. yılında güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin “en iyilerini” belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 2.5 milyonu aşan rekor oy kullanımı ile yılın en iyi ürünlerinin belirlendiği Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde bu yıl da makyaj, cilt bakımı, saç bakımı ve kişisel bakım gibi 28 farklı kategoride 147 aday ürün yılın en iyisi olmak için oylarınızı bekliyor! Siz de hemen odul.watsons.com.tr’ye tıklayarak tüm yıl yanınızdan ayırmadığınız favori ürünlerinizi seçip oylamaya katılın!

Oy kullananlar kazanmaya devam ediyor!

Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde favori ürünlerini

oylayan şanslı 500 Watsons Club üyesi sürpriz ürünlerin yer aldığı Watsons hediye setinin sahibi olacak! Ayrıca oylamaya katılan10 WatsonsElite üyesi de ödül gecesi için çift kişilik davetiye kazanma şansı yakalayacak!

Müşterilerin değerlendirmeleriyle kategorilerinde en çok oy alan ürünler, Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri ödül töreninde yarıştığı kategoride “Yılın En İyi Ürünü” ödülünün sahibi olmaya hak kazanıyor.

Milyonlarca kişinin günlük yaşamlarında tercih ettiği ürünler Mart ayının sonunakadar Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri kapsamında odul.watsons.com.tr adresinden oylanabiliyor.

Oylamalara katılım için;

Yıl boyunca Watsons’tan alıp severek kullandığınız favori ürünlerinizi hemen odul.watsons.com.tr adresinden oylayabilirsiniz. Kategorilerinin en iyilerini belirlemek için bu serüvene ortak olun ve sürpriz hediyeleri kazanma şansı yakalayın!

11. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödül Kategorileri:

1. Yılın En İyi Maskarası

2. Yılın En İyi Çok Amaçlı Makyaj Ürünü

3. Yılın En İyi Yüz Güneş Ürünü

4. Yılın En İyi Dudak Ürünü

5. Yılın En Yenilikçi Makyaj Ürünü

6. Yılın En İyi Yüz Bakım Ürünü

7. Yılın En İyi Serumu

8. Yılın En İyi Cilt Temizleyici Ürünü

9. Yılın En İyi Kokusu/Parfümü

10. Yılın En İyi Kore Güzellik Ürünü

11. Yılın En İyi Dermo Kozmetik Ürünü

12. Yılın En İyi Sürdürülebilir Yaşam Ürünü

13. Yılın En İyi El ve Vücut Bakım Ürünü

14. Yılın En İyi Kadın Bakım ve Hijyen Ürünü

15. Yılın En İyi Sağlıklı Yaşam Ürünü

16. Yılın En İyi Erkek Bakım Ürünü

17. Yılın En İyi Duş Jeli

18. Yılın En İyi Deodorantı

19. Yılın En İyi Diş Macunu

20. Yılın En İyi Diş Fırçası

21. Yılın En İyi Bitkisel İçerikli Saç Bakım Ürünü

22. Yılın En İyi Şampuanı

23. Yılın En İyi Saç Boyası

24. Yılın En İyi Saç Bakım Ürünü

25. Yılın En İyi Erkek Saç Bakım Ürünü

26. Yılın En İyi Erkek Deodorantı

27. Yılın En İyi Watsons'a Özel Ürünü

28. Yılın En İyi Watsons Markalı Ürünü