12 yıl sonra Doğan Holding'de bayrak değişimi

Doğan Holding'ten yapılan açıklamaya göre yaklaşık 12 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Begümhan Doğan Faralyalı, görevi Hanzade Doğan'a devredecek

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde "Şirketimizin 2012 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Sayın Begümhan DOĞAN FARALYALI, 1 Şubat 2025 tarihi itibarıyla bu görevini halihazırda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Sayın Hanzade DOĞAN'a devredecektir. Sayın Begümhan DOĞAN FARALYALI, Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla görevine devam edecektir." denildi.

Begüm Doğan Faralyalı: Büyük dönüşümleri gerçekleştirdiğimizi görüyorum

Begüm Doğan Faralyalı bu görev değişimini tüm Grup çalışanlarına bildirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bundan tam 13 yıl önce, Ocak 2012’de Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştim. 1 Şubat itibarıyla bu görevi sevgili ablam Hanzade Doğan’a devrediyorum. Büyük zorluklarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde göreve başlarken önceliğim, her kademeden Doğanlıları, yani büyük Doğan Ailesi’ni ortak bir vizyonda buluşturmaktı. İdealim, ‘birlikte başarma kültürü’nü geliştirmek ve grubumuzu nesiller boyunca güvenle sürecek bir geleceğe taşımaktı. Geçen bu 13 seneye baktığımda omuz omuza çalışıp nice zorlukları geride bırakarak Grup’ta büyük dönüşümleri gerçekleştirdiğimizi görüyorum. Ve bundan dolayı çok mutluyum. Çevik, dinamik, değer odaklı bir yatırım holdingi olduk. Bu süreçte sadece iş sonuçlarına odaklanmadık; en büyük rekabetçi gücümüzün insan kaynağımız ve kültürümüz olduğuna inanarak birçok projeye imza attık. Son 8 senede kültür sağlık skorumuzu 28’den 58’e yükseltmeyi başardık. Ayrıca, en çok çalışılmak istenen kurumlar listesinde yükselmeye devam ettik."

Begüm Doğan Faralyalı: İçim çok rahat

Önümüzde daha gidilecek çok yol, yapılacak çok iş var. Bu anlamda Doğan Grubu’nun kıymetli çalışanları, toplumsal saygınlığı ve finansal gücüyle başarı bayrağını bir sonraki liderimize, yeni Yönetim Kurulu Başkanımıza devretmek için fevkalade doğru bir konumda ve zamandayız. Bundan dolayı içim çok rahat. Kurucumuzun bize emanet ettiği ve gururla taşıdığım bayrağı, ablam Hanzade Doğan’a teslim ettiğim için ayrı bir heyecan duyuyorum. Çünkü kendisi çok başarılı bir iş insanı olmanın ötesinde, Türkiye tarihindeki en önemli girişimcilerden biri, yarattığı markalarla ülkemizin dijitalleşme sürecine öncülük etmiş bir vizyoner. 70. yılına doğru ilerleyen Doğan Grubu’nu onun kılavuzluğunda hep birlikte çok daha yukarılara taşıyacağımıza inancım tam.

Hanzade Doğan: Bayrağı ondan devralmaktan onur duyuyorum

Hanzade Doğan ise konuyla ilgili şöyle dedi:

“Sevgili Kardeşim Begüm’e, sağduyulu ve başarılı liderliğinden dolayı ailemiz ve Doğan Grubu adına gönülden teşekkür ediyorum. Begüm, grubumuzun en zor dönemlerinde değer odaklı ve birleştirici liderliği ile Grup’ta çok önemli dönüşümlere öncülük etti. Bayrağı ondan devralmaktan onur duyuyorum. 65 yılı geride bırakan Grubumuzun daha ileriye gitmesi hepimizin ortak hedefidir, tüm paydaşlarımızla beraber bu hedef için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz.”