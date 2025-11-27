14 yıl sonra ilk kez: Apple'ın iPhone sevkiyatları Samsung'u geçti

Apple, bu yıl yaklaşık 243 milyon iPhone sevkiyatı gerçekleştirecek; Samsung’un sevkiyatları ise 235 milyon civarında olacak. Böylece Apple’ın küresel akıllı telefon pazarındaki payı yüzde 19,4 olurken Samsung’un payı yüzde 18,7 seviyesinde kalacak.

Sevkiyatlar, üreticilerin perakende kanallarına gönderdiği cihaz sayısını ifade eder ve doğrudan satış anlamına gelmez. Ancak üreticilerin satış beklentileri ve talep hakkında önemli bir gösterge sunar.

Counterpoint’in CNBC’ye verdiği bilgiye göre Apple’ın başarısı, Eylül’de piyasaya sürülen iPhone 17 serisi sayesinde gerçekleşiyor.

Araştırma şirketi, ABD’de iPhone Air dahil iPhone 17 serisinin satışlarının, lansmandan sonraki ilk dört haftada iPhone 16 serisine kıyasla (iPhone 16e hariç) yüzde 12 daha yüksek olduğunu belirtti. Apple için kritik öneme sahip Çin pazarında ise aynı dönemde iPhone 17 satışları selefine göre yüzde 18 daha yüksek gerçekleşti.