6 ürün ABD'de geri çağrılmıştı! Ülker'den açıklama geldi

Ülker, ABD'de geri çağrılan ürünlerle ilgili yaptığı açıklamada, geri çağırmayla ilgili doğrudan muhatabın Ülker Bisküvi olmadığını bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir kısım haber sitelerinde, 'ABD'de bazı Ülker ürünlerinin eksik etiketleme nedeniyle geri çağırıldığı' başlıklı haberlere ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 'Haber ve Söylentilerin Doğrulanması' başlıklı 9. maddesi hükmü kapsamında aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur:

"Muhatap, şirketimiz Ülker Bisküvi değildir"

Öncelikle bahsi geçen ürün geri çağırmayla ilgili doğrudan muhatap, şirketimiz Ülker Bisküvi değildir.

Söz konusu geri çağrılma kararı ürün içeriklerinden ya da ambalajından kaynaklanmamaktadır. Bahsi geçen az sayıdaki ürünümüzü bilgimiz haricinde başka pazarlardan alarak dağıtımını yapan ABD'deki mukim şirketin, alerjenlerle ilgili eksik etiketleme yapmasının bir sonucudur. Ürünlerin orijinal Türkçe ambalajında hiçbir eksik mevcut değildir. İngilizce tercümesinin dağıtımcı şirket tarafından eksik yapıldığı anlaşılmıştır.

ABD'ye ihraç ettiğimiz ürünlerimizi o piyasaya uygun doğrudan İngilizce hazırlanmış ambalajla göndermekteyiz ayrıca bir etiketleme yapmamaktayız.

"Şirket yaptığı yanlış etiketlemeyi fark etmiş, ürünleri geri çağırmış"

Söz konusu şirket yaptığı yanlış etiketlemeyi fark etmiş, ürünleri geri çağırmış ve bu gelişmelerle ilgili tarafımıza herhangi bir bilgi vermemiştir. Ülker ürünleri halihazırda Türkiye'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesine tarafımızca tüm regülasyon ve yasalara uyularak gönderilmektedir. Söz konusu duruma sebebiyet veren firmayla ilgili tüm yasal haklarımızı saklı tutarak, gerekli tüm aksiyonları alıyoruz."

Ne olmuştu?

Ülker’in altı ürününe Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) toplatma kararı çıkarmıştı. Gerekçeyse ‘hayati tehlike’ taşıyan alerjen içeriklerin içindekiler kısmında belirtilmemesiydi. Karardan sonra ZB İthalat (ZB Importing LLC) ürünleri piyasadan geri çağırmıştı.

Geri çağrılan ürünler şöyle:

Kekstra Jölebol Mini

Rulokat

Biskrem

Dankek Çilekli Rulo Pasta

Dankek Muzlu Rulo Pasta

Dankek Çikolatalı Rulo Pasta

FDA: Hayati alerjik reaksiyon riski var

FDA açıklamasında “ZB İthalat LLC, ürün etiketlerindeki içerik listesinde beyan edilmemiş buğday, yumurta ve süt bulunması nedeniyle Ülker markalı atıştırmalık rulo, bisküvi ve gofretlerin altı çeşidini belirli bir partisini geri çağırdı. Buğday, yumurta veya süte karşı alerjisi ya da hassasiyeti olan kişilerin bu ürünleri tüketmesi halinde ciddi veya hayati alerjik reaksiyon riski var.” denildi.