Açık Holding’e yeni CFO

Açık Holding’in yeni CFO’su Murat Küçükbayrak oldu. Uluslararası şirketlerdeki kariyeri boyunca birçok yöneticilik görevini başarıyla yürüten Küçükbayrak, bu ay itibarıyla görevine başladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Ekonomi lisansını alan ve sonrasında yine aynı üniversitede İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisansını yapan Küçükbayrak, beş yılı aşkın süredir Açık Holding’e bağlı CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri A.Ş.’de Mali İşler Direktörü olarak görev yapıyordu. Şirketin uluslararası alanda büyümesine ve başarısına büyük katkılar sunarak, 22 şirketten oluşan holdingin ana kadrosuna atanan Küçükbayrak mali işlerin yönetimi, yatırımların büyütülmesi ve geliştirilmesinden sorumlu olacak.