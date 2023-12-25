Adanus Plastik, üç koldan yatırım hamlesi başlattı

Eray ŞEN/ADANA

Ham hurdadan plastik hammadde üreten ve ambalaj ağırlıklı nihai ürünleriyle yüzde 95 ihracata çalışan Adanus Plastik’in Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök, yeni yatırımlarını EKONOMİ Adana Bölge Temsilcisi Selçuk Altun’a anlatttı. Avrupa başta olmak üzere beş kıtaya ihracat yaptıklarını belirten Bilal Nadir Gök, yeni yatırımlarla sektördeki etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Hükümetin yasal düzenlemelerle sektörün önünü açması sonucu daha yüksek kaliteli hurdalar ithal edip, daha yüksek kaliteli mamul yapar hale geldiklerini belirten Gök, “Avrupa yüzde 30 geri dönüşüm, yüzde 70 orijinal hammadde kullanılmış ürün istiyor. Biz bunun da ötesinde yüzde 100 geri dönüşümden üretiyoruz ve yüzde 70 orijinal hammadde kullanılmış kalitede gerçekleştiriyoruz” dedi. Küresel ısınma nedeniyle Avrupa’nın geri dönüşümlü ürün kullanılmayan hiçbir endüstrinin mamulünü kabul etmediğine dikkat çeken Bilal Nadir Gök, “Yakında gıdaya temas edebilecek şekilde geri dönüşümlü ürün yapmanın mücadelesini veriyoruz. Daha da ileri giderek geri dönüştürülmüş ürünü orijinal hammaddenin moleküler yapısına yaklaşacak kadar ayrıştırmaya yaklaştık” diye konuştu.

Yeni yatırımlarına değinen Gök, şu bilgileri verdi: “Adana OSB’de yaklaşık 3 milyon Euro’luk yatırımla 5 bin 500 metrekare alanda yeni bir tesis kurarak kapasiteyi yüzde 100 artırıp, günlük 100 ton mamul üretimine ulaştık. Sekiz ay önce başladığımız bu yatırımda iki aydır üretim yapıyoruz. Mevcut tesisimizde geri dönüşümle elde ettiğimiz hammadde ile yeni tesisimizde mamul üretiyoruz. İstihdamı yüzde 30 artırıp yaklaşık 200 kişiye ulaştık. Yeni makinelerle hem kaliteyi hem verimliliği artırdık. Şu anda yeni makinelerimiz tam kapasite çalışıyor. Bu nedenle yeni yatırımlar için de adım attık. Kozan OSB’de 43 dönüm yer aldık. Orada sadece kaba inşaata 35 milyon lira maliyet gerekiyor. Hedefimiz inşaatı 2024 Mayıs’ına kadar bitirmek. Ceyhan Kimya OSB’de 20 dönüm bir yer daha aldık. Orada da iki yıl içerisinde tesis kurmayı düşünüyoruz.”

“En hızlı büyüyen firmalar arasındayız”

2021 ve 2022’de iki yıl üst üste Türkiye’de en hızlı büyüyen 32’nci firma olduklarını bildiren Gök, bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) anketlerine öre OSB’ler içerisinde Adana’da en çok satış yapan firma olduklarını, Türkiye genelinde 4’üncü sırada yer aldıklarını anlatarak, “Adana OSB’ye en iyi dereceyi getiren firma olduk” ifadesini kullandı. Gök, geri dönüşüm sektörüne yoğun bir talep olduğunun altını çizerek, “Geri dönüşümlü ürün yaparken, orijinal ürün yapana göre 10’da bir oranında enerji harcıyor, daha az karbon salınımı yapıyoruz. Yakında, her endüstrinin çıkardığı karbon karşılığı bir karne oluşacak. Bu karnede biz karbon ayak izini azaltan bir endüstri olmamız münasebetiyle alacaklı olacağız. Sektörümüz Türkiye’nin elini güçlendirecek, avantaj sağlayacak” dedi.

“Belediyeler yerinde dönüşümde devreye girmeli”

Atıkların kaynağında dönüşümü konusunda Türkiye’de eksiklik olduğunu vurgulayan Gök, şöyle konuştu: “Belediyeler atıkları kaynağında ayrıştırma işleri üzerinden nasıl bir rant elde ederiz derdinde. Bölgelerinde endüstriye ana hammadde olacak, sektörü daha ileri götürecek bir ürüne, üzerinden para almak yerine, bu işin sürdürülebilirliğini yakalayacak katkı sağlamaları lazım. Evsel atık, aslında belediyelere, çevreye bir yük değil, aksine, organik atığı gübre, içinde metan gazı var enerji, diğer atıklar da zaten dönüştürülebilecek hammadde. Belediyeler sadece iyi koordine edip, sınıflandırıp, evlerden, apartmanlardan, işletmelerden atıkları karışık almayacak. Atana cezayı basacak. Ancak ceza yazarsa oy kaybedeceği için bu yöne gitmiyor. Vatandaş olarak biz de üzerimizde kamusal bir baskı oluşmadığı için sorumsuz davranıyoruz.”

“Sektörün yüzde 70’i Adana’da kümelendi”

Yaklaşık 40 yıldır sektörde faaliyet gösterdikleri için diğer firmalara da yol gösteren bir rehber gibi olduklarını kaydeden Gök, Adana’nın geri dönüşüm merkezi olmasını ise şöyle yorumladı: “Türkiye’nin şu an geri dönüşümden mamul ve hammadde üreten firmaların yüzde 70’i bu şehirde. Bunun ihracat boyutunda da Adana önde. Sektörde kullanılan makinelerle ilgili ‘Adana makinesi, Adana firması’ gibi tabirler ortaya çıktı. Adana’nın avantajları var; ambalaj hurdalarını seçme, ayırma, temizleme, yıkama gibi süreçlerde iklim müsait. Suyumuz var, iki nehrin ortasındayız. OSB’nin avantajı var. Suyumuzu prosesimizde arıtıyoruz, işimizi minimum kirlilik bırakarak yapıyoruz, suyu defaten kullanıyoruz, elimizdeki kaynaklarımızı hoyratça kullanmıyoruz.”