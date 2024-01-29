Agrotermal, 1 milyon metrekarelik serasının birinci etabını hizmete aldı

Yediyol Holding, yenilenebilir ve sürdürülebilir jeotermal enerji yatırımlarına devam ediyor. Yediyol Holding markası Agrotermal, 1 milyon metrekarelik yatırımıyla Konya Tuzlukçu bölgesini jeotermal teknolojili sera alanında cazibe merkezine dönüştürüyor.

Proje ile bölgede ilk etapta bin kişilik istihdam hedeflenirken, istihdamın tamamına yakını kadınlardan oluşacak. Minimum su tüketimi ile yüksek kaliteli ve sağlıklı ürün hedeflenen proje ile mevsim koşullarına bağlı kalmadan 12 ay boyunca üretim yapabiliyor.

İlk fideler dikildi

Konya Tuzlukçu bölgesinde yer alan 1 milyon metrekarelik projenin ilk etabı olan 50 bin metrekarelik alanın fide dikimleri gerçekleştirildi. Konya Tuzlukçu Kaymakamı Eyyüp Tuğ katıldığı fide dikim töreninde yatırımın bölgenin tarım ihracatı konusunda dünyanın merkezi olacağına ve bölgesel kalkınma konusunda önemli bir destek sağlayacağına dikkat çekti.

Tuğ, projenin hedeflenen 1 milyon metrekare alanda üretime geçilmesi için Yediyol Holding ve Agrotermal seracılık yatırımına ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

“Hollanda’nın tahtını sarsacağız”

Yediyol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Şuheyp Mendi ise şunları söyledi: “Bugün 1 milyon metrekarelik Agro jeotermal ısıtmalı teknolojik seram projemizin birinci etabı olan 50 bin metrekarelik alanımızın fide dikim işlemlerini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu büyük yatırım ile Konya Tuzlukçu bölgesini dünyanın jeotermal ısıtmalı teknolojik sera merkezi haline getirerek Hollanda’nın tarım ihracatındaki tahtını sarsacak bir Türkiye için güç kaynağı olmak istiyoruz.”