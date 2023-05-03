Ahmet Atış: “Türkiye tüm girişimciler için fırsatlar ülkesi”

EKONOMİ (BURSA) - Sapanca’da gerçekleştirilen, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, Türkiye ile birlikte dünyanın farklı ülkelerinde sürdürdüğü proje, yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Gayrimenkul tarafında ihtiyacı belirleyip bu ihtiyaca yönelik çözümler ürettiklerini belirten Ahmet Atış, “Bu yoldan hareketle, körfez ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz de girişimlerimizi ihtiyaçlara göre dönüştürüyoruz.

Bunun en güzel örneklerinden biri olarak da Re-Pie Portföy ile birlikte hayata geçirdiğimiz gayrimenkul yatırım fonu sistemi kurduk. Daha bir yıl dolmadan büyük bir taleple karşılaştık, bin 500’ün üzerinde saklama hesabı açıldı. Bu sistemi 14 ayrı ülkede şubeleşerek büyütüyoruz. Öte yandan sağlık turizmi ile ilgili çalışmalarımıza hız verdik. Bu çalışma için 32 polikliniği olan özel bir sağlık tesisi projelendirdik. Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin dünyanın birçok ülkesine göre ileri seviyede olması, bizi yurtdışından ülkemize yatırımcı çekmeye çalışırken, sağlık alanına ve sağlık turizmine de yönlendirdi. Böylelikle bir başka projemizi de ihtiyaca göre dönüştürmüş olduk” diye konuştu.

“3,2 milyar liralık arazi yatırımı yaptık”

Türkiye’nin bir fırsatlar ülkesi olduğunun altını çizen Atış, herkesin iş yapıp para kazanmak istediğini ancak kimsenin birbirine güvenmediğini söyledi. Atış, şöyle devam etti; “Biz şirket olarak her zaman önümüze bakıyoruz. Bir projeyle ilgili karar verdiğimizde ülkenin durumunu, ekonomik ya da siyasi koşullarını bir kenara bırakıp işimize odaklanıyoruz. Bugün ülkede seçim var diye hiç kimse bir şey yapmıyor. Biz kimsenin hareket etmediği bir ortamda 3,2 milyar liralık arazi yatırımı yaptık. Bu çalışmaları yaparken yabacı yatırımcıyı da mümkün olduğu kadar Türkiye’ye çekmeye çabalıyoruz. Hedefinize odaklanıp doğru çalıştığınızda başarıyı elde etmek çok zor olmuyor.”

Alman Cumhurbaşkanı’ndan ziyaret

İki gün süren zirvede Atış Grup proje ve yatırımları katılımcılardan büyük ilgi gördü. Zirvenin son gününe katılan Almanya Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Atış Grup’un lounge alanını ziyaret etti. Wullf, CEO Ahmet Atış’tan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi aldı. Ahmet Atış, yatırım turu planlanan ülkeler arasında Almanya’nın da olduğunu hatırlatarak, Bursa ile Almanya arasındaki iş birliği ve dostluğu yeni girişimlerle pekiştirmek istediklerini kaydetti. Öte yandan Atış Grup’un oluşturduğu özel lounge alanında birçok önemli isim ağırlandı. İki gün süren etkinlik boyunca Atış Grup’u ziyaret eden konuklar arasında Bigchefs Kurucusu Gamze Cizreli, Sanatçı ve İhtiyaç Haritası hareketi kurucusu Mert Fırat ve ünlü şef Ömür Akkor da vardı.