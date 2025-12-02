AJet’in İstanbul-Beyrut seferleri başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Ankara ve Adana’dan Beyrut’a seferleri olan AJet, İstanbul – Beyrut hattını bugün yaptığı seferle açtı.

1 saat 45 dakika süren yolculuğun ardından uçak, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda törenle karşılandı. Törene AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.

Seferler her gün karşılıklı yapılacak

AJet, köklü tarihi, çok kültürlü yapısı ve gastronomisi ile Orta Doğu’nun önemli şehirlerinden Beyrut’a haftanın her günü İstanbul’dan sefer düzenleyecek.

Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika’da uçuş ağını kararlılıkla genişleten AJet’in yeni hattı, iki ülke arasındaki turizm ve ticaret potansiyelinin gelişimine katkı sağlayacak.