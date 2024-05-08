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Ak Yatırım, Stablex'teki payını artırdı

Ak Yatırım, geçen yıl satın aldığı kripto para platformu Stablex'teki payını artırdı.

Haber Merkezi
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Ak Yatırım, Stablex'teki payını artırdı
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Blok zincir ve kripto para alanında hizmet sunan Stablex'in çoğunluk payını geçen yıl satın alan Ak Yatırım, şirketteki pay sahipliğini artırdı.

Ak Yatırım tarafından dün gece Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Ak Yatırım'a tahsisli yüzde 100 sermaye artırımı sonucunda Stablex'teki pay sahipliğinin yüzde 88'e ulaştığı ifade edildi.

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