Akbank, CDP'nin iki kategorisinden A notu aldı

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre Karbon Saydamlık Projesi (CDP), kurumların çevresel etkilerini yönetme, riskleri azaltma ve sürdürülebilir çözümler üretme konusundaki performanslarını değerlendiriyor. Akbank, 2010'dan beri CDP raporlaması yaparak iklim değişikliğiyle mücadele ve su yönetimi alanlarındaki stratejik taahhütlerini şeffaf bir şekilde paylaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, CDP tarafından raporlanan her iki kategoride de küresel liderler arasında gösterilmekten gurur duyduklarını belirtti.

Bu önemli başarının, Akbank'ın sürdürülebilirlik stratejisine bağlılığını bir kez daha teyit ettiğine inandıklarını vurgulayan Gür, "Banka olarak düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemeye, çevresel ve sosyal sorumluluklarımız doğrultusunda finans sektöründe dönüşüme öncülük etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.