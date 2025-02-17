  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Akbank, CDP'nin iki kategorisinden A notu aldı
Takip Et

Akbank, CDP'nin iki kategorisinden A notu aldı

Akbank, Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) "İklim Değişikliği" ve "Su Güvenliği" kategorilerinde en yüksek derece olan "A" notunu aldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akbank, CDP'nin iki kategorisinden A notu aldı
Takip Et

 Akbank'tan yapılan açıklamaya göre Karbon Saydamlık Projesi (CDP), kurumların çevresel etkilerini yönetme, riskleri azaltma ve sürdürülebilir çözümler üretme konusundaki performanslarını değerlendiriyor. Akbank, 2010'dan beri CDP raporlaması yaparak iklim değişikliğiyle mücadele ve su yönetimi alanlarındaki stratejik taahhütlerini şeffaf bir şekilde paylaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, CDP tarafından raporlanan her iki kategoride de küresel liderler arasında gösterilmekten gurur duyduklarını belirtti.

Bu önemli başarının, Akbank'ın sürdürülebilirlik stratejisine bağlılığını bir kez daha teyit ettiğine inandıklarını vurgulayan Gür, "Banka olarak düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemeye, çevresel ve sosyal sorumluluklarımız doğrultusunda finans sektöründe dönüşüme öncülük etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Akbank/Gür: Faiz indirimleri başladı, önlemler gevşeyecekAkbank/Gür: Faiz indirimleri başladı, önlemler gevşeyecekSektör Haberleri

 

Akbank'ın 2024 yılında net kârı 42 milyar TL'ye ulaştıAkbank'ın 2024 yılında net kârı 42 milyar TL'ye ulaştıFinans

 

Şirket Haberleri
Koleksiyon Mobilya'nın kârı 440 milyon TL'ye ulaştı
Koleksiyon Mobilya'nın kârı 440 milyon TL'ye ulaştı
T10X’te gündeme ulaşmanın en akıllı yolu Bundle ile başlıyor
T10X’te gündeme ulaşmanın en akıllı yolu Bundle ile başlıyor
Yapay zeka destekli koçluk, geleceğin rehberlik modeli olacak
Yapay zeka destekli koçluk, geleceğin rehberlik modeli olacak
İsveç rallisinin “en hızlı çaylağı” Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz oldu
İsveç rallisinin “en hızlı çaylağı” Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz oldu
Turknet, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz internet desteği sağlayacak
Turknet, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz internet desteği sağlayacak
Uluslararası Koklear İmplant Günü'nde işitme kaybına dikkat çekiliyor
Uluslararası Koklear İmplant Günü'nde işitme kaybına dikkat çekiliyor