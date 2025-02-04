Akbank/Gür: Faiz indirimleri başladı, önlemler gevşeyecek
Akbank CEO’su Gür, enflasyondaki düşüşün devam edeceğini öngörerek faiz indirimleriyle birlikte makroihtiyati önlemlerin de gevşeyeceğini söyledi.
Akbank CEO’su Kaan Gür, Türkiye’de enflasyonun düşüş eğilimini sürdüreceğini ve faiz indirim sürecinin başladığını belirtti. Bu doğrultuda, önümüzdeki çeyreklerde makroihtiyati önlemlerin gevşemesinin beklendiğini vurguladı.
Bloomberg’in İstanbul’da düzenlediği Future of Finance Zirvesi panelinde konuşan Gür, faiz indirimlerinin bankacılık sektöründe net faiz marjlarını destekleyeceğini ve kârlılığı koruyacağını ifade etti.
Gür ayrıca, KOBİ’lerin bankacılık sektöründe büyümenin ana lokomotiflerinden biri olacağını söyledi.