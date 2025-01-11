Akfen İnşaat halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin halka arzında 15-16-17 Ocak tarihlerinde talep toplanacak.

Şirket sermayesinin 569 milyon 742 bin 750 TL'den 636 milyon 584 bin 78 TL'ye artırımı sırasında oluşan 66 milyon 841 bin 328 TL paylar ile mevcut ortak Akfen Holding AŞ’ye ait 28 milyon 646 bin 284 TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 95 milyon 487 bin 612 TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 38,70 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halka arzdan elde ettiği kaynağı yeni yatırımların finansmanında, finansal borçluluk seviyesinin azaltımında ve devam eden faaliyetleri için işletme sermayesi gereksiniminde kullanacak olan Akfen İnşaat, halka arz sonrasında %15 oranında halka açıklığa sahip olacak. Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., Borsa İstanbul’da “AKFIS” kodu ile işlem görecek.

Kur ve enflasyon korumalı, nakit akışı sağlayan portföy

Taahhüt projeleri ile başlayan faaliyetlerini zaman içinde yatırımcı kimliğine dönüştüren Akfen İnşaat, uzun vadeli, kur ve enflasyon korumalı, öngörülebilir nakit akışı sağlayan Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) projelerine odaklandı. Bu alanda edindiği deneyim ile bir marka haline gelen Akfen İnşaat, yurt içi ile yurt dışında gerek yatırımcı gerekse de proje yöneticiliği kimliği ile tercih edilen bir şirket oldu.

Bugün Akfen İnşaat, faaliyetlerinin ve aynı zamanda gelirlerinin önemli bölümünü 3 KÖİ modelinde yatırımcısı ve işletmecisi olduğu şehir hastanelerinin yanı sıra öğrenci yurdu ve yatırım amaçlı gayrimenkul projeleri alanlarında sürdürürken, yurtiçi ve yurtdışında ağırlıklı hastane yapım ve güçlendirme projeleri olmak üzere çeşitli taahhüt işlerini gerçekleştirmeye de devam ediyor.

Akfen İnşaat’ın yatırım portföyünde 845 yataklı Isparta Şehir Hastanesi, 1150 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi, 605 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi, 2264 yataklı Hacettepe Yurt ve Konukevi ile 145 konut ve 39 ticari alandan oluşan gayrimenkul varlıkları yer alıyor.

2024 yılı 9 aylık dönem itibariyle hastanelerin işletmesinden elde edilen kira gelirleriyle birlikte düzeltilmiş hasılatı 8,2 milyar TL olarak gerçekleşen Akfen İnşaat’ın varlıklar toplamı 43 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

“Geleneksel inşaat şirketinin dışında gelir yapısına sahip”

Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, “Akfen İnşaat'ın iş modeli, geleneksel inşaat şirketlerinden oldukça farklı bir yapıya sahip. Şirketimizde Kamu-Özel İşbirliği projeleri gibi uzun vadeli, öngörülebilir nakit akışı sağlayan, sürdürülebilir yatırımlar üzerine odaklandık. Bugün sahip olduğumuz yatırım portföyümüz, belirli bir koridor dahilinde enflasyon ve döviz kuru değişimlerine karşı korunaklı kira ödemeleri ve kamu kuruluşlarının sözleşme tarafı olmaları noktasında düzenli ve öngörülebilir gelir akışı açısından önemli bir güvence sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Bu özellikleriyle Akfen İnşaat’ın yatırımcı gözünde öne çıkacağını düşündüklerine dikkat çeken Selim Akın, ”Özellikle kur ve enflasyon koruması altına alınmış uzun vadeli kira gelirlerini, hem iç hem de dış piyasalarda sağlık ve eğitim alanlarında yeni KÖİ projelerine, yaşlı bakım evleri ve bağımlılık merkezleri gibi sosyal altyapı projelerine ve öğrenci yurdu, turizm tesisi ve buna benzer gayrimenkul projelerine yatırım yaparak kullanmayı ve şirketin bu stratejiyle büyümesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Yurt içi ve yurt dışında büyümeye devam edecek

Akfen İnşaat olarak halka arzın tamamlanması sonrasında kendi faaliyet alanlarında organik ve inorganik büyüme fırsatlarına odaklı stratejisini uygulamaya devam edeceklerini anlatan Selim Akın, “Bu kapsamda Türkiye ve global pazarda kamu-özel işbirliği modeli ile işletilen ve yatırımı planlanan şehir hastaneleri, okul projelerini yakından takip ederken, bağımlılık merkezleri, yaşlı bakım evleri gibi çeşitli sosyal altyapı projelerini takip edeceğiz. Bununla birlikte yine yurt içi ve yurt dışında öğrenci yurdu ve multi fonksiyonel gayrimenkul projelerini radarımıza alacağız” ifadelerini kullandı.

Selim Akın, bununla birlikte Akfen Grubu bünyesindeki iştirak ve bağlı ortaklıklardaki geliştirilen ve geliştirilecek muhtemel projelerin yatırımlarının yapılmasının da Akfen İnşaat için bir fırsat oluşturacağını belirterek, “Bu çeşitlilik, şirketimizin uzun vadeli büyüme ve değer yaratma potansiyelini güçlendiriyor” diye konuştu.

491 milyon dolarlık taahhüt projesi yürütüyor

Bir yandan kur ve enflasyon korumalı gelirlere sahip portföyünü çeşitlendiren Akfen İnşaat, diğer yandan da toplam değeri 491 milyon dolar olan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Şirketin taahhüt projeleri arasında Bodrum’da 29 villadan oluşan Yalıkavak Loft Projesi ile Muğla Milas’daki 464 üniteli Kıyıkışlacık turizm projesi bulunuyor. Akfen İnşaat, Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde depremden zarar gören tarihi The Sisters of Mercy Hastanesi’nin restorasyonu kapsamında 2 adet binanın yeniden yapımını ve 4 adet binanın renovasyonunu gerçekleştirirken, aynı zamanda 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi ve 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi’nin inşaatını da sürdürüyor. Akfen İnşaat, Hatay’daki Altınözü, Erzin ve Payas’ta her biri 50 yataklı olan 3 acil durum hastanesinin inşaat işlemlerini tamamladı.