Akfen Yenilenebilir Enerji, Erzurum’daki projesi için ÇED onayı aldı

Güneş, su ve rüzgar olarak sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan 700 MW’lık kurulu güce sahip Akfen Yenilenebilir Enerji, Erzurum’un Aşkale ilçesinde geliştirilen Gelinkaya Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Tesisi projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı aldı.

35,75 MWm / 30 MWe gücünde olan ve 44,86 hektarlık alana kurulacak santral, 30 MWe / 60 MWh kapasiteli modern bir depolama tesisini de içeriyor.

Karar ile birlikte Akfen Yenilenebilir Enerji, halen yatırım aşamasında bulunduğu toplam 285 MWe kapasiteli müstakil elektrik depolama projelerinden ilki için “ÇED Olumlu” kararı alırken, aynı zamanda bu karar Türkiye genelinde GES üretimli elektrik depolama alanında ilk ÇED Olumlu kararı alan proje olma özelliğini de taşıyor.

“Enerji kaynaklarını değerlendirme kararlılığımızı sürdürüyoruz”

Konuya ilişkin konuşan Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, “Bu önemli adım, şirketimizin sürdürülebilir enerji çözümleri alanında yatırım portföyünü büyütme hedefi doğrultusunda, Türkiye genelinde güneş enerjisi üretimi ile entegre edilen ilk elektrik depolama projesi olma özelliğini taşıyor. Akfen Yenilenebilir Enerji olarak, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve enerji depolama çözümlerinin entegrasyonu konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu proje, ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki yol haritasına değerli bir katkı sağlayacak ve enerji dönüşümü sürecimizde önemli bir rol oynayacaktır.” ifadelerini kullandı.