Akiş Boya, ürün gamını geliştirmeye devam ediyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Hafif ve ağır sanayi boyaları üretimi konusunda uzmanlığı ile birçok sektöre yenilikçi çözümler sunan Akiş Boya yatırıma devam ederken devreye aldığı Ar-Ge merkezi ile birlikte de ürün gamını güçlendirmeye başladı. Akiş Boya olarak halihazırda dünyanın birçok büyük markası ile işbirliği yaptıklarını ve bu işbirliği sayısını da her geçen gün artırdıklarını hatırlatan İyigüllü Şirketler Grubu İş Geliştirme Müdürü Melih İyigüllü, “Gelecekte de yenilikçi projelerle, güçlü işbirlikleriyle ve kalite standartlarımızdan ödün vermeden büyüme ivmemizi sürdürmeye kararlıyız. İhracat tarafında yakaladığımız ivmeyi koruyoruz. Her yıl artan ihracat oranımızı %20’ler seviyesine taşıdık. İçinde bulunduğumuz sektörde birincil önceliğin lokal pazardaki endüstriler olduğunu ve üretim modellerinin de bu şekilde planlandığını düşünürsek bu rakam hedeflerimiz ile oldukça uyumlu. Daha katma değeri yüksek ürünler ile ihracat pazarlarında yer almak gibi bir stratejimiz var. O yüzden her ürünümüzü ihraç etmiyoruz” dedi.

“İnovatif ürünler geliştirdik”

Türkiye ve dünyadaki ekonomik durağanlığa rağmen şirket olarak döviz bazında büyüme ile 2024’ü tamamlayacaklarını söyleyen İyigüllü, “Ar-Ge merkezimizin bize sağladığı en büyük avantaj ürün gamımızın gelişmesi oldu. Butik bir üretim modelini de sisteme dahil ettiğimiz için birçok farklı ürünü istenilen miktarlarda üretebilir bir yapıya kavuştuk. Şu anda 4 bine yakın ürünü imal edebiliyoruz. Ayrıca esnek üretim yapısı ile sektör gerekliliklerine göre hızlı aksiyon alabiliyoruz. Bu avantajlar ihracat konusunda da elimizi fazlasıyla güçlendirdi. Yeni ürünler ile kendimize niş alanlar da yaratarak karlılığı koruyabiliyoruz” diye konuştu.

Akiş Boya’nın son yıllarda yoğun bir Ar-Ge faaliyeti yürüterek, sektöre inovatif ve katma değerli ürünler sunduğunun altını çizen İyigüllü, “2024 yılı içerisinde Ar-Ge birimimizden çıkan 14 ürünü ticarileştirdik. Şu anda da 30’dan fazla yeni ürün konusunda arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu ürünlerin de büyük kısmını ticarileştirebileceğimizi düşünüyoruz. Sene başında başladığımız su bazlı endüstriyel boyalar konusunda Ar-Ge çalışmalarımızı tamamladık. Metal yüzeylere uygulanabilen su bazlı bir endüstriyel boya geliştirdik ve bu ürünümüzün ticarileştirme çalışmaları da son aşamaya geldi. İçme suyu borularında kullanılabilecek ürünlerde de Ar-Ge aşamasını tamamladık. Bakım onarım tarafında da yeni ürünler geliştiriyoruz. Dünyada ilk defa bütün yüzeylerde tek bir ürün kullanarak çözüm sunmak adına bir ürün geliştirdik. Kısaca onlarca yeni ürünün Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirerek, sektördeki ihtiyaçlara yönelik çözümler sunuyoruz” diye konuştu.