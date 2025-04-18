Akkök Holding CEO'su Durusoy: Halka arz etmek istediğimiz şirketler var

CNBC-e'nin sorularını yanıtlayan Durusoy, "Şu anda üç adet halka açık şirketimiz var; Aksa Akrilik, Akenerji ve Akiş GYO. Onun dışında da halka arz etmeyi planladığımız şirketler var. Hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Halka arz için biraz piyasaların müsait olması gerektiğini belirten Durusoy, "Biz hazır olacağız, piyasalar müsait olduğu anda halka arz etmek istediğimiz şirketler var." diye konuştu.