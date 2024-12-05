Aksa Enerji BIST Katılım 30 endeksindeki en büyük elektrik üreticisi oldu

ANKARA (EKONOMİ)

Kesintisiz olarak katılım endekslerinde yer alan şirketlerden birisi olan Aksa Enerji, BIST Katılım 30 endeksindeki en büyük elektrik üreticisi şirketi olma unvanını da elinde bulunduruyor.

2021 yılı Kasım ayından bu yana hesaplanmaya başlanan BIST Katılım endeksine Aksa Enerji 2022 yılından bu yana Katılım 50 endeksinde yer alıyor.

Aksa Enerji, yeni dönemde BİST Katılım 30 endeksinde listelenecek. 1 Aralık 2024 ile 30 Nisan 2025 dönemini kapsayan dönemde Katılım 30 endeksinde yer alacak olan Aksa Enerji, böylece kesintisiz olarak Katılım endekslerinde en uzun süre listelenen şirketlerden birisi olacak.

Hâlen 7 ülkede 10 enerji santrali işletmede bulunan Aksa Enerji’nin toplam kurulu gücü 2694 MW düzeyinde. Santrallerin iki tanesi Türkiye’de, birisi KKTC, birisi Özbekistan ve diğerleri Afrika ülkelerinde yer alıyor.

Aksa Enerji, 2030 yılı sonuna kadar 5 milyar dolarlık yatırımla kurulu gücünü 7 bin 850 MW’a çıkarmayı, enerjinin portföy içindeki oranını ise yüzde 28’e yükseltmeyi planlıyor.

Bir şirketin Katılım endeksi içinde yer alabilmesi için katılım finans ilkelerine uygun olmayan gelirlerinin toplam gelirlere oranının yüzde 5’in altında olması gerekiyor. Dönem sonunda özelliklerini kaybeden şirketler listeden çıkarılıyor.

Eylül ayı sonu itibarıyla katılım fonlarının büyüklüğü 135.1 milyar liraya ulaşırken, katılım hisse senedi fonlarının portföylerini oluştururken BIST Katılım endeksinde yer alan şirketlere yatırım yapma zorunluluğu bulunuyor.