  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Aksa Enerji BIST Katılım 30 endeksindeki en büyük elektrik üreticisi oldu
Takip Et

Aksa Enerji BIST Katılım 30 endeksindeki en büyük elektrik üreticisi oldu

Borsa İstanbul Katılım Endeksi’nde 30 Nisan 2025 döneminde geçerli olacak düzenlemeler kapsamında, 2022 yılından bu yana BIST Katılım 50 endeksinde yer alan Aksa Enerji, BIST Katılım 30 endeksinde yer alacak. Bugün 7 ülkede 10 santral işleten Aksa, 2030 sonuna kadar kurulu gücünü 7 bin 850 MW’ye çıkarmayı öngörüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aksa Enerji BIST Katılım 30 endeksindeki en büyük elektrik üreticisi oldu
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Kesintisiz olarak katılım endekslerinde yer alan şirketlerden birisi olan Aksa Enerji, BIST Katılım 30 endeksindeki en büyük elektrik üreticisi şirketi olma unvanını da elinde bulunduruyor.

2021 yılı Kasım ayından bu yana hesaplanmaya başlanan BIST Katılım endeksine Aksa Enerji 2022 yılından bu yana Katılım 50 endeksinde yer alıyor.

Aksa Enerji, yeni dönemde BİST Katılım 30 endeksinde listelenecek. 1 Aralık 2024 ile 30 Nisan 2025 dönemini kapsayan dönemde Katılım 30 endeksinde yer alacak olan Aksa Enerji, böylece kesintisiz olarak Katılım endekslerinde en uzun süre listelenen şirketlerden birisi olacak.

Hâlen 7 ülkede 10 enerji santrali işletmede bulunan Aksa Enerji’nin toplam kurulu gücü 2694 MW düzeyinde. Santrallerin iki tanesi Türkiye’de, birisi KKTC, birisi Özbekistan ve diğerleri Afrika ülkelerinde yer alıyor.

Aksa Enerji, 2030 yılı sonuna kadar 5 milyar dolarlık yatırımla kurulu gücünü 7 bin 850 MW’a çıkarmayı, enerjinin portföy içindeki oranını ise yüzde 28’e yükseltmeyi planlıyor.

Bir şirketin Katılım endeksi içinde yer alabilmesi için katılım finans ilkelerine uygun olmayan gelirlerinin toplam gelirlere oranının yüzde 5’in altında olması gerekiyor. Dönem sonunda özelliklerini kaybeden şirketler listeden çıkarılıyor.

Eylül ayı sonu itibarıyla katılım fonlarının büyüklüğü 135.1 milyar liraya ulaşırken, katılım hisse senedi fonlarının portföylerini oluştururken BIST Katılım endeksinde yer alan şirketlere yatırım yapma zorunluluğu bulunuyor.

Pegasus'tan 5 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar...Pegasus'tan 5 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar...Gündem
Yeni yıla geri sayım başladı, otellerde yer kalmadı: 4 kişilik bir ailenin tatil maliyeti ne kadar?Yeni yıla geri sayım başladı, otellerde yer kalmadı: 4 kişilik bir ailenin tatil maliyeti ne kadar?Ekonomi
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte milyonların takip ettiği o rakam...En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte milyonların takip ettiği o rakam...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 5 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 5 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Şirket Haberleri
Parcel Estates, Türk yatırımcıların yeni rotasını belirliyor
Parcel Estates, Türk yatırımcıların yeni rotasını belirliyor
Dünya devi spor markası, Türkiye’de ayakkabı üretimine başladı
Dünya devi spor markası, Türkiye’de ayakkabı üretimine başladı
Kasım ayında en çok kazandıran ve kaybettiren şirketler belli oldu
Kasım ayında en çok kazandıran ve kaybettiren şirketler belli oldu
Geleceğin altyapısı Teknoloji Günü’nde konuşuldu
Geleceğin altyapısı Teknoloji Günü’nde konuşuldu
Hepsiburada yeni yıl alışverişlerine özel hediye çekleri sunmaya başladı
Hepsiburada yeni yıl alışverişlerine özel hediye çekleri sunmaya başladı
Türk Telekom’dan Avrupa’da bir ilk! WiFi HaLow teknolojisi ilk kez test edildi
Türk Telekom’dan Avrupa’da bir ilk! WiFi HaLow teknolojisi ilk kez test edildi