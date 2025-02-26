Aktaşlar Lezzet Grubu, kadınların “elinin hamuruyla” büyümeye devam ediyor

40 yılı aşan birikim ve deneyiminden aldığı güçle Türk mutfağına özgü otantik lezzetleri global gastronomi sahnesine taşımayı misyon edinen Aktaşlar Lezzet Grubu, kadın istihdamını teşvik eden politikaları, kadın liderliğini destekleyici adımları ve iş-yaşam dengesi uygulamalarıyla sektördeki örnek şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu bakış açısıyla Aktaşlar Lezzet Grubu, 521 kişilik çalışan sayısını Haziran ayı sonunda 1000’e çıkarmayı hedefliyor. Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir kadın çalışan oranına sahip olan şirkette, çalışanların yüzde 74’ü kadınlardan oluşuyor. Bu oran, Aktaşlar Lezzet Grubu’nun kadınların iş gücüne katılımını destekleme ve toplumsal eşitliği teşvik etme vizyonunun bir yansıması olarak öne çıkıyor.

“Yaşadığımız dünya, kadınların emeği ve yetkinlikleriyle daha iyi bir yere dönüşüyor”

Mentorluk programları ve esnek çalışma saatleri gibi uygulamalarla kadınların kariyer gelişimini ve liderliğini desteklediklerini ifade eden Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, şirketin kadın istihdamı konusundaki başarı hikâyesini şu sözlerle dile getirdi: “Özel eğitim ve profesyonel sertifikasyon programlarıyla kadınların çalışma hayatında hak ettikleri yere ulaşmaları için cesaretlendirici ve destekleyici bir ortam sunuyoruz. ‘Elinin Hamuruyla’ sloganımız çerçevesinde kadın emeğiyle ürettiğimiz lezzetler sadece sofralarımıza değil, toplumumuza da değer katıyor. Kadın liderlerle büyüyen ve güçlenen bir markayız; bu vizyonumuz ile sektörde örnek olmayı hedefliyor, kadınların gücüyle büyüyen bir marka olmaktan gurur duyuyoruz.”

"Kadın istihdamına dikkat çekmeyi ve bu konuda gündem oluşturmayı hedefliyoruz”

Uluslararası kalite standartlarında üretilen ürünlerini, ülke genelindeki güçlü satış ağıyla tüketicilerle buluşturduklarını ve 30’u aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tamer Aktaş, kadınların iş hayatındaki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini belirterek şunları anlattı: "Şirketimiz yüzde 74 oranındaki kadın çalışanıyla Türkiye ortalamasının çok üzerinde kadın çalışan istihdam ediyor. Aktaşlar Lezzet Grubu, kadını önceliklendiren istihdam anlayışı, rotasyon programları ve güvenli çalışma ortamı ile tercih edilen bir işletme. İşe alım süreçlerimizde cinsiyet ayrımı yapmadan, yetenek ve becerilere odaklanıyor, hak ettikleri yere ulaşmaları için cesaretlendirici ve destekleyici bir ortam sunuyoruz. Kadın çalışanlarımızın deneyimlerine dayalı bakış açıları, müşteri ilişkilerindeki güçlü performansları ve liderlik vasıfları, Aktaşlar Lezzet Grubu’nu sektörde öne çıkarıyor.”