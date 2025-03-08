Alarko Holding, Dünya Kadınlar Günü’nü hibe desteği sunduğu kadın girişimcilerle kutladı

Kadınların iş yaşamında eşit hak ve fırsatlara sahip olmasıyla birlikte ekonomik ve toplumsal refahın daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir hale geleceğine inanan Alarko Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilham veren bir etkinliğe imza attı.Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Alarko Holding Merkez Ofisi’nde düzenlenen "Kadın Girişimciliği: Hayalden Başarıya" isimli ilham buluşmasında kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Kadınların kendi işlerini kurmalarına ve büyütmelerine destek olmak amacıyla Alarko Holding’in Habitat Derneği ile yürüttüğü Girişim Öncüleri Programı’nın2023-2024 yıllarında hibedesteği almaya hak kazanan kadın girişimcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Leyla Alaton, girişimcilik ekosisteminde kadın olmak konusundaki tecrübelerini katılımcılara aktardı. Kadın girişimciler iseinteraktif formatta düzenlenen buluşmada kişisel deneyimlerini paylaşma, işlerini büyütme ve yeni iş birlikleri kurma yönünde karşılıklı görüş alışverişi yapma fırsatı buldu.

Leyla Alaton: Kadının aklı, azmi ve kolektif gücü, iş dünyasında karşı karşıya kaldığı engellerden daha büyük

“Hayalden Başarıya” buluşmasıyla ilgili düşüncelerini aktaran Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton kurumsal olarak, “başarının ve liyakatin cinsiyeti olmadığı” gerçeğine sımsıkı bağlı kaldıklarının altını önemle çizdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:"Kadınların iş hayatında etkin varlık sergilemesinin, toplumsal refahın vesürdürülebilir ekonomik kalkınmanın itici güçlerinden biri olduğuna inanıyorum. Mevcut tabloda halen kadınların iş dünyasında pek çok zorluk ve engelle karşılaştığını görsek de buengellerin aklımızdan, azmimizden ve kolektif gücümüzden daha büyük olmadığı biliyoruz. Başarılı olmuş bir kadın sadece kendisinebir kariyer inşa etmekle kalmıyor, ekonomik gücüyle ailesini ve çocuklarını da güçlendiriyor. Ancak her başarı aynı zamanda büyük bir sorumluluk. O nedenle kariyerinde yükselen tüm kadınların diğer kadınlara destek olması ve ilham vermesi gerektiğine inanıyorum. Eğer fırsat eşitliğinin sağlandığı bir dünya istiyorsak birbirimizi daha çok desteklemeli, iş birliği ağımızı genişletmeliyiz.”

Girişim Öncüleri Programı 2025 yılında deneyim paylaşım platformlarıyla etki alanını genişletecek

Bu yıl üçüncü yılına giren Girişim Öncüleri Programı kapsamında, bugüne kadar 1700 kadın girişimciye finansal okuryazarlık, dijital pazarlama, markalaşma ve tasarım odaklı düşünme gibi konularda toplam 220 saat eğitim verildi. Ayrıca girişimcilerin işlerini geliştirmesi için mentorluk ve hibe desteği sunuldu.

2024 yılında; İstanbul, Hatay, Diyarbakır, Denizli, Ankara ve Rize merkezli girişimleriyle sağlıktan coğrafi işaretli ürünlerin üretimine, teknolojiden imalata, turizmden, sürdürülebilir mobilya üretimine kadar çeşitli alanlarda büyük başarılar elde eden girişimciler, hibe desteği almaya hak kazanarak hayallerini başarıya dönüştürme yolculuğunda bir adım daha attı.Kadın girişimciliğini destekleme vizyonuyla hayata geçirilen ve yüksek bir sosyal etki skoru elde eden Girişim Öncüleri Programı’nın 2025 yılı itibarıylaFinansal Yönetim, E-ihracat, Marka Kimliği Oluşturma, Yapay Zeka Destekli Dijital Pazarlama gibi yeni eğitim başlıkları ve deneyim paylaşım platformlarıyla daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.