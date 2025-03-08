Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kadınlara ilham veren 8 Mart kutlaması

ISG Airport Hotel’de düzenlenen etkinliğe, HEAŞ ve havalimanının kamu kurumları temsilcileri, iş ortakları, ISG yönetimi ile havalimanı ekosisteminde yer alan paydaşların çalışanları katıldı. Açılış konuşmasında günün anlam ve önemine dikkat çeken ISG İnsan Kaynakları Direktörü Serpil Köşker, “1937’de Türkiye’nin ilk savaş uçağını uçuran, dünyanın ilk kadın hava kuvvetleri pilotu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sekiz manevi evladından biri olan Sabiha Gökçen’in adını yaşatan havalimanımızın ismine yakışır şekilde, kadınların çalışma hayatında daha güçlü roller üstlenmesini destekliyoruz. Operasyonel mükemmelliğin yanı sıra, iş gücümüzün çeşitliliğine, eşitliğine ve kapsayıcılığına büyük önem veriyoruz. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı bugün, yönetim kurulundaki yüzde 50 kadın üye sayısıyla iş dünyasında, üst yönetimde kadın ve erkek temsiliyetini eşitleyen sayılı kurumlar arasında yer alıyor. İnsan kaynakları, bilgi teknolojileri, finans ve iletişim gibi kritik departmanlarımızda görev yapan başarılı kadın yöneticilerimizle gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Türk havacılık tarihine iz bırakan tüm kadınlara saygılarımızı sunuyoruz"

Dünya Havacı Kadınlar Günü’nün, havacılık endüstrisindeki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek, kadınların bu sektördeki varlığını güçlendirmek, genç kızları havacılık kariyerine teşvik etmek ve gelecekte daha eşitlikçi bir havacılık sektörü oluşturmak gibi amaçlar taşıdığını belirten Köşker, “Havacılık sektörü, tarih boyunca azim, tutku ve yetkinlik gerektiren bir alan olmuştur. Günümüzde kadınların pilot, mühendis, hava trafik kontrolörü ve lider pozisyonlarda giderek daha fazla yer alması bizleri gururlandırıyor. Kadınların sektördeki başarıları, genç nesillere ilham vererek daha fazla kadının bu alana yönelmesini teşvik ediyor. ISG olarak sektörümüzün kadın liderlerini ağırlayarak geleceğin Türkiyesi için onların rol modelliğini destekliyoruz. Türk havacılık tarihine iz bırakan tüm kadınlara saygılarımızı sunuyoruz.” dedi.

Öte yandan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Hava Trafik Kontrol Kulesi’ni günün sembol rengi morla aydınlattı.